Экс-замгубернатора Свердловской области Олега Чемезова поместили в СИЗО по делу о мошенничестве
Заседание по избранию меры пресечения длилось почти три часа
Фото: Максим Ефремов / Вечерние ведомости
Отправившегося в отставку в конце прошлой недели замгубернатора Свердловской области Олега Чемезова поместили в СИЗО. Такую меру пресечения после почти трёх часов судебного заседания экс-чиновнику избрала судья Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга Юлия Меркулова. Чемезову накануне сменили статус с подозреваемого на обвиняемого по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК), рассказала Вечерним ведомостям его адвокат Мария Кирилова.
В ходе заседания Чемезов настаивал на более мягкой мере пресечения: он подчёркивал, что мог скрыться после публикаций о его планирующемся задержании (такие сообщения были распространены в конце прошлой недели, когда его вызвали на допрос — прим. ), но не сделал этого, а пришел по повестке «так как привык соблюдать закон». Однако судью это не убедило, и она заняла сторону следователя и прокурора, которые указывали на то, что Чемезов, используя своё влияние, может оказать давление на свидетелей и других фигурантов дела.
Адвокат Чемезова Мария Кирилова говорила о серьёзном заболевании у своего доверителя — при нём необходимо есть каждые три часа. Кроме того, ещё до предъявления обвинений Чемезов говорил СМИ, что в случае его ареста его детей некому водить в школу и некому будет покупать им продукты (жена Чемезова находится под домашним арестом — по обвинению в том же мошенничестве в крупном размере, часть 4 статьи 159 УК).
Суть обвинений, предъявляемых Чемезову, заключается в хищении бюджетных средств, выделенных компании «ОТСК». По версии следствия, руководители похитили свыше 1 миллиона рублей из резервного фонда Свердловской области, а областные власти в этом им содействовали. Деньги выделяли для обеспечения бесперебойной работы отопления. Ранее руководившего в этот период «ОТСК» Антона Боликова также поместили в СИЗО по делу о мошенничестве. Кроме того, были арестованы один из бенефициаров «Облкоммунэнерго» («ОТСК» по сути является его дочерней компанией) Алексей Бобров и топ-менеджер «Облкоммунэнерго» Татьяна Черных. Роль второго ключевого бенефициара «Облкоммунэнерго», Артёма Бикова, неизвестна. О предъявлении каких-либо обвинений Бикову не сообщалось. В день инаугурации нового свердловского губернатора Артём Биков сказал Вечерним ведомостям, что не собирается уезжать из России.
Фото: Максим Ефремов
