Суд не стал отпускать редактора Ura.ru Аллаярова из СИЗО

сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.

«Рассмотрев в закрытом судебном заседании материалы дела, суд оставил постановление суда первой инстанции без изменений. Денис Аллаяров останется под стражей по 28 октября 2025 года включительно»,