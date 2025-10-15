Возрастное ограничение 18+

Суд не стал отпускать редактора Ura.ru Аллаярова из СИЗО

14.32 Четверг, 16 октября 2025
Фото: Максим Ефремов для Вечерних ведомостей
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Адвокаты редактора Ura.ru Дениса Аллаярова обратились в Свердловский областной суд с апелляционными жалобами, прося для своего подзащитного более мягкой меры пресечения, но в очередной раз получили отказ.

Напомним, 29 сентября 2025 года Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил срок содержания под стражей для редактора информагентства.

Защитники обжаловали постановление, но безуспешно.

«Рассмотрев в закрытом судебном заседании материалы дела, суд оставил постановление суда первой инстанции без изменений. Денис Аллаяров останется под стражей по 28 октября 2025 года включительно»,

сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.


Накануне стало известно, что дело Дениса Аллаярова передали в суд. Его обвиняют в даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (часть 3 статьи 291 УК РФ.) Следствие считает, что он покупал сводки у своего дяди – бывшего полицейского Андрея Карпова.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Дело против редактора Ura.ru Аллаярова передали в суд
15 октября 2025
Суд оставил экс-лидера азербайджанской диаспоры Шыхлински под стражей
10 октября 2025
Облсуд признал избранную для бизнесмена Боброва меру пресечения законной
13 октября 2025
Председателю совета директоров «Корпорации СТС» не удалось выйти из СИЗО
13 октября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Мэрия Екатеринбурга продаёт помещения в своём здании рестораторам

И не только. Всего с начала октября на продажу выставлено уже 19 объектов муниципальной недвижимости
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
14:52 Житель Каменска-Уральского заступился за сестру и попал под суд
14:32 Суд не стал отпускать редактора Ura.ru Аллаярова из СИЗО
14:12 Почти 15 миллионов рублей мошенники украли у двух екатеринбуржцев
13:16 В Екатеринбурге спасли наглотавшуюся магнитных шариков малышку
12:48 Белорусский завод планирует поставить в Екатеринбург 50 новых троллейбусов
12:04 СК начал проверку из-за жалоб на перебои с электричеством в свердловском селе Курганово
11:49 Серьёзно поколотившего сверстника подростку вынесли приговор в Туринске
11:22 В Екатеринбурге нейросеть помогла сотрудникам ГИБДД задержать злостного нарушителя ПДД
10:24 СМИ сообщают о смерти 15-летнего подростка на Академика Бардина в Екатеринбурге
10:08 Экс-лидер азербайджанской диаспоры Шыхлински проиграл в судебном споре с журналисткой «Крик-ТВ»
09:33 В Екатеринбурге вскрыли очередной канал незаконной миграции
09:25 Родители оценили условия в детских садах Свердловской области
22:54 НА ЕКАД и Серовском тракте планируют улучшать мобильную связь
20:53 В Полевском тысячи жителей провели вечер без тепла
20:46 «Хорошие истории» появились возле Дендрологического парка в Екатеринбурге
20:19 Строительство крупного транспортно-логистического центра под Екатеринбургом приблизилось на один шаг
19:39 Новогоднее убийство отправило жителя Большого Истока в «строгую» колонию
19:27 В Екатеринбурге пройдёт творческая встреча с авторами сказочных кукол
19:17 Из двух десятков свердловских пожаров вторника только пять пришлись на жилой сектор
17:08 О гололедице в Свердловской области предупреждают синоптики
16:47 С помощью феромонных ловушек в лесах Свердловской области нашли насекомых
16:34 Экспорт железнодорожных локомотивов и трамваев на Урале вырос на 120%
16:16 Четыре человека пострадали в ДТП на Сибирском тракте в Екатеринбурге
15:49 Дело против редактора Ura.ru Аллаярова передали в суд
15:26 Чемпионат России по дзюдо пройдет в Екатеринбурге
13:28 В столицу Урала привезли 240 тонн отечественных яблок
Все новости Свердловской области
10:13 ИИ и чат-боты ускорили найм сотрудников в сфере такси и логистики
18:48 «Авито Путешествия» вышли на рынок деловых поездок в партнёрстве с Аэроклубом
16:24 На фоне конкуренции за рабочих работодатели расширяют соцпакеты
12:39 Антон Уваров возглавил «Авито Работу»
17:34 Всероссийский зачет по финансовой грамотности включит вопросы о безопасности в интернете от Авито
15:03 Фармкомпании получили возможность отслеживать эффективность рекламы на Авито
14:04 Авито организует масштабную конференцию для технологических руководителей
16:04 Авито AdTech запустил рекламные инструменты для предпринимателей
15:05 Рэпер и звезда шоу «Тачка на прокачку» Xzibit анонсировал сотрудничество с Авито
11:25 Авито и Росмолодёжь запустили программу поддержки молодых предпринимателей
19:30 Скончался режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян
14:12 Закупка хозтоваров стала главной потребностью малого и среднего бизнеса в России
17:56 На слёте ВФМ презентовали 30 бизнес-идей
16:21 На Авито объявили приём заявок на курс для владельцев салонов красоты
17:14 68% зумеров и миллениалов покупают модные товары в сегменте ресейла
11:57 Спрос на подработку в социальной сфере в России вырос на 91%
12:23 Треть специалистов по машинному обучению доверяет написание кода искусственному интеллекту
12:34 Авито назначил Илью Филоненко на должность CPO Fintech
21:00 Авито запустил в Москве и области сервис для поиска подработки
16:50 Пробуждать интерес к науке у молодёжи будут Росатом и Авито
12:08 На Авито добавили рекомендованную цену при публикации объявления
17:58 Средние зарплаты молодых специалистов на Сахалине увеличились в полтора раза
14:37 У соискателей на платформе «Авито Работа» появилась возможность ограничивать просмотр своих резюме
14:45 АНО «Национальные приоритеты» и Авито запустили кадровый проект для развития кадрового потенциала Дальнего Востока
14:11 Глава ФМБА заявила, что российская онковакцина завершила испытания и ждет разрешения Минздрава
11:14 Рынок онлайн-услуг в России к 2026 году может вырасти до 27 трлн рублей
Все новости России и мира
14:52 Житель Каменска-Уральского заступился за сестру и попал под суд
14:32 Суд не стал отпускать редактора Ura.ru Аллаярова из СИЗО
14:12 Почти 15 миллионов рублей мошенники украли у двух екатеринбуржцев
13:16 В Екатеринбурге спасли наглотавшуюся магнитных шариков малышку
12:48 Белорусский завод планирует поставить в Екатеринбург 50 новых троллейбусов
12:04 СК начал проверку из-за жалоб на перебои с электричеством в свердловском селе Курганово
11:49 Серьёзно поколотившего сверстника подростку вынесли приговор в Туринске
11:22 В Екатеринбурге нейросеть помогла сотрудникам ГИБДД задержать злостного нарушителя ПДД
10:24 СМИ сообщают о смерти 15-летнего подростка на Академика Бардина в Екатеринбурге
10:08 Экс-лидер азербайджанской диаспоры Шыхлински проиграл в судебном споре с журналисткой «Крик-ТВ»
09:33 В Екатеринбурге вскрыли очередной канал незаконной миграции
09:25 Родители оценили условия в детских садах Свердловской области
22:54 НА ЕКАД и Серовском тракте планируют улучшать мобильную связь
20:53 В Полевском тысячи жителей провели вечер без тепла
20:46 «Хорошие истории» появились возле Дендрологического парка в Екатеринбурге
20:19 Строительство крупного транспортно-логистического центра под Екатеринбургом приблизилось на один шаг
19:39 Новогоднее убийство отправило жителя Большого Истока в «строгую» колонию
19:27 В Екатеринбурге пройдёт творческая встреча с авторами сказочных кукол
19:17 Из двух десятков свердловских пожаров вторника только пять пришлись на жилой сектор
17:08 О гололедице в Свердловской области предупреждают синоптики
16:47 С помощью феромонных ловушек в лесах Свердловской области нашли насекомых
16:34 Экспорт железнодорожных локомотивов и трамваев на Урале вырос на 120%
16:16 Четыре человека пострадали в ДТП на Сибирском тракте в Екатеринбурге
15:49 Дело против редактора Ura.ru Аллаярова передали в суд
15:26 Чемпионат России по дзюдо пройдет в Екатеринбурге
13:28 В столицу Урала привезли 240 тонн отечественных яблок
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK