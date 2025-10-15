Возрастное ограничение 18+
Суд не стал отпускать редактора Ura.ru Аллаярова из СИЗО
Фото: Максим Ефремов для Вечерних ведомостей
Адвокаты редактора Ura.ru Дениса Аллаярова обратились в Свердловский областной суд с апелляционными жалобами, прося для своего подзащитного более мягкой меры пресечения, но в очередной раз получили отказ.
Напомним, 29 сентября 2025 года Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил срок содержания под стражей для редактора информагентства.
Защитники обжаловали постановление, но безуспешно.
Накануне стало известно, что дело Дениса Аллаярова передали в суд. Его обвиняют в даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (часть 3 статьи 291 УК РФ.) Следствие считает, что он покупал сводки у своего дяди – бывшего полицейского Андрея Карпова.
«Рассмотрев в закрытом судебном заседании материалы дела, суд оставил постановление суда первой инстанции без изменений. Денис Аллаяров останется под стражей по 28 октября 2025 года включительно»,
– сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
