Редактору Ura.ru Аллаярову продлили содержание в СИЗО
Фото: Ленинский районный суд Екатеринбурга
Главе свердловской редакции информагентства Ura.ru Денису Аллаярову продлили срок содержания в СИЗО. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Свердловской области.
Напомним, журналиста задержали 5 июня. Его обвиняют в даче взятки родному дяде-полицейскому Андрею Карпову за получение оперативных сводок по части 3 статьи 291 УК РФ.
«Постановлением Ленинского районного суда Екатеринбурга мера пресечения Аллаярову продлена на срок по 28 октября 2025 года включительно»,
– говорится в сообщении.
