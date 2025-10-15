Возрастное ограничение 18+

Дело против редактора Ura.ru Аллаярова передали в суд

15.49 Среда, 15 октября 2025
Фото: Максим Ефремов для Вечерних ведомостей
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу редактора Ura.ru Дениса Аллаярова и передала дело в суд. Его будет рассматривать судья Верх-Исетского суда Екатеринбурга Юлия Меркулова.

Напомним, Аллаярову вменяют дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий по части 3 статьи 291 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье – 8 лет колонии. Следствие по делу длилось чуть более четырёх месяцев.

Следствие считает, что он покупал сводки у своего дяди Андрея Карпова, работавшего в отделе уголовного розыска екатеринбургского отдела полиции №10. Его дело также передали в суд. Карпова обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взятки – пункт «е» части 3 статьи 286 и часть 3 статьи 290 УК РФ соответственно.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Управляющую компанию екатеринбургского бизнесмена лишили права управления более 500 челябинскими домами

Кроме того, Виктора Старокожева банкротит свердловская ИФНС
