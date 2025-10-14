нашли 32-летнего Александра Шаньгина, который был осуждён по делу об изнасиловании школьницы в Алапаевске." />
Сбежавший осуждённый за изнасилование алапаевской школьницы прятался у родственников

14.41 Вторник, 14 октября 2025
Фото предоставлено Валерием Горелых
В полиции рассказали, как нашли 32-летнего Александра Шаньгина, который был осуждён по делу об изнасиловании школьницы в Алапаевске.

Пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил Вечерним ведомостям, что беглеца нашли дома у родственников. До этого, по его данным, он прятался в других местах. Вечером сыщики решили заглянуть к родственникам мужчины. Хозяева жилища, как и при первой проверке, заявили, что не видели Александра, но в этот раз начали нервничать, когда их спросили, где он может скрываться. Подозрительный тон побудил представителей ГУФСИН и МВД проверить дом. Как оказалось, интуиция их не подвела.

«Ещё не зная, что нужный им человек прячется под диваном, сыщики вошли внутрь помещения. Осуждённый, вероятно, понял, что свободе пришёл конец, быстро выбрался из укрытия и босиком сигнал в окно, в надежде ещё раз спешно ретироваться, но во дворе его давно уже ожидала засада»,

– рассказал Горелых.


Сейчас беглец уже находится в изоляторе временного содержания ОВД Алапаевска, откуда его, предположительно, этапируют в СИЗО-2 Ирбита. Позже его ждёт колония, где он будет отбывать своё наказание.

«Такая же учесть ждёт и второго пока скрывающегося беглеца. ГУФСИН и МВД продолжают совместный розыск»,

– заверил полковник Горелых.


Напомним, что из-за мягкой меры пресечения Александр Шаньгин и Александр Быков не явились на оглашение приговора и были объявлены в розыск.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
