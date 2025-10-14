Возрастное ограничение 18+
Сбежавший осуждённый за изнасилование алапаевской школьницы прятался у родственников
Фото предоставлено Валерием Горелых
В полиции рассказали, как нашли 32-летнего Александра Шаньгина, который был осуждён по делу об изнасиловании школьницы в Алапаевске.
Пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил Вечерним ведомостям, что беглеца нашли дома у родственников. До этого, по его данным, он прятался в других местах. Вечером сыщики решили заглянуть к родственникам мужчины. Хозяева жилища, как и при первой проверке, заявили, что не видели Александра, но в этот раз начали нервничать, когда их спросили, где он может скрываться. Подозрительный тон побудил представителей ГУФСИН и МВД проверить дом. Как оказалось, интуиция их не подвела.
Сейчас беглец уже находится в изоляторе временного содержания ОВД Алапаевска, откуда его, предположительно, этапируют в СИЗО-2 Ирбита. Позже его ждёт колония, где он будет отбывать своё наказание.
Напомним, что из-за мягкой меры пресечения Александр Шаньгин и Александр Быков не явились на оглашение приговора и были объявлены в розыск.
«Ещё не зная, что нужный им человек прячется под диваном, сыщики вошли внутрь помещения. Осуждённый, вероятно, понял, что свободе пришёл конец, быстро выбрался из укрытия и босиком сигнал в окно, в надежде ещё раз спешно ретироваться, но во дворе его давно уже ожидала засада»,
– рассказал Горелых.
«Такая же учесть ждёт и второго пока скрывающегося беглеца. ГУФСИН и МВД продолжают совместный розыск»,
– заверил полковник Горелых.
