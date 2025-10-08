Возрастное ограничение 18+
Одного из осуждённых за изнасилование школьницы в Алапаевске задержали
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области задержали 32-летнего Александра Шаньгина – одного из осуждённых по делу об изнасиловании школьницы в Алапаевске. Он не пришёл на оглашение приговора 6 октября и был объявлен в розыск.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе регионального ГУФСИН, Шаньгин был задержан сотрудниками отдела розыска оперативного управления ГУФСИН совместно с сотрудниками отдела уголовного розыска МВД в Алапаевске. Сопротивления при задержании не оказал.
Напомним, Александра Шаньгина приговорили к 11 годам 6 месяцам колонии строгого режима с выплатой потерпевшей 800 тысяч рублей, а его знакомого 30-летнего Александра Быкова – к 10 годам колонии строгого режима с выплатой 400 тысяч рублей. Его продолжают искать.
Добавим, что избранием двум обвиняемым по особо тяжкой статье УК мягкой меры пресечения, позволившей не явиться на оглашение приговора, заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе регионального ГУФСИН, Шаньгин был задержан сотрудниками отдела розыска оперативного управления ГУФСИН совместно с сотрудниками отдела уголовного розыска МВД в Алапаевске. Сопротивления при задержании не оказал.
Напомним, Александра Шаньгина приговорили к 11 годам 6 месяцам колонии строгого режима с выплатой потерпевшей 800 тысяч рублей, а его знакомого 30-летнего Александра Быкова – к 10 годам колонии строгого режима с выплатой 400 тысяч рублей. Его продолжают искать.
Добавим, что избранием двум обвиняемым по особо тяжкой статье УК мягкой меры пресечения, позволившей не явиться на оглашение приговора, заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Бастрыкин устроил проверку алапаевскому следователю, из-за которого пришлось разыскивать двух педофилов
11 октября 2025
11 октября 2025