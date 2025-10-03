Возрастное ограничение 18+
Осуждённых за изнасилование девочки в Алапаевске объявили в розыск
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области объявили в розыск 32-летнего Александра Шаньгина и 30-летнего Александра Быкова, осуждённых за изнасилование 15-летней девочки в Алапаевске.
Накануне о побеге осуждённых сообщило информагентство ЕАН со ссылкой на адвоката девочки Сергея Самкова. По его словам, мужчины не явились в суд на оглашение приговора – Шаньгина приговорили к 11 годам 6 месяцам колонии строгого режима с выплатой потерпевшей 800 тысяч рублей, а Быкова – к 10 годам колонии строгого режима с выплатой 400 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.
В объединённой пресс-службе судов Свердловской области, комментируя побег насильников, заявили, что следователь сам избрал обвиняемым меру пресечения в виде подписки о невыезде. В суд с просьбой изменить её он не обращался.
Там также добавили, что Шаньгин и Быков до последнего дня являлись на каждое судебное заседание.
«Без инициативы гособвинителя в судебном процессе суд не может ужесточать меру пресечения, если подсудимые не нарушают установленных ограничений»,
– рассказали в пресс-службе.
