Пнувшему с разбегу одноклассницу школьнику из Нижних Серёг вынесли приговор
Кадр из видео: Е1.ru
В Нижних Сергах вынесли приговор школьнику, который в ноябре 2024 года во время перемены разбежался и пнул свою одноклассницу. В результате девочка получила переломы хрящевой части рёбер.
Напомним, инцидент вызвал общественный резонанс. Школу стали проверять и выяснили, что издевательства над одноклассницей, не единственное в чём он провинился. До случившегося юноша вымогал у десятилетнего деньги.
Как сообщили в официальном телеграм-канале прокуратуры Свердловской области, Нижнесергинский районный суд признал юношу виновным в покушении на грабёж (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ) и умышленном причинении вреда средней тяжести их хулиганских побуждений («д» ч. 2 ст. 112 УК РФ). В качестве наказания школьнику назначили условное лишение свободы на срок 1 год 8 месяцев с испытательным сроком на 2 года.
Ранее суд удовлетворил иск о взыскании с семьи школьника моральной компенсации в пользу пострадавшей девочки в размере 100 тысяч рублей.
