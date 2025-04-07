Пнувшего с разбегу одноклассницу школьника из Нижних Серг ждёт суд

«Обвиняемый с силой нанес не менее двух ударов кулаком руки в область головы своей одноклассницы, не менее четырёх ударов кулаками обеих рук и один удар своей правой ногой в область туловища девочки, после чего, разбежавшись, подпрыгнул и с силой нанёс своей правой ногой один удар в область туловища и левой руки девочки»,