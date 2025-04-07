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Пнувшего с разбегу одноклассницу школьника из Нижних Серг ждёт суд
Кадр из видео: Е1
Школьнику из города Нижние Серги, который в ноябре прошлого года, разбежавшись, пнул одноклассницу, придётся отвечать перед судом. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, обвинительное заключение по этому делу утвердили и скоро передадут в суд.
Напомним, это произошло в школьном коридоре во время перемены. Пинок снял на камеру телефона другой ученик и это попало в СМИ, вызвав общественный резонанс и череду проверок, завершившейся возбуждением уголовного дела.
Отметим, что уголовное дело на школьника завели не сразу. Проблема было в том, что ему не было 14. Однако в итоге СК возбудил дело по статье о хулиганстве.
Сейчас парня обвиняют по пунктам «в», «д» части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершённое в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью, издевательством для потерпевшего, из хулиганских побуждений) и части 3 статьи 30, пункта «г» части 2 статьи 161 УК РФ (покушение на грабёж). В ходе расследования выяснилось, что случай с одноклассницей, не единственный.
По версии следствия, 30 сентября 2024 года обвиняемый вымогал у десятилетнего мальчика 100 рублей. Ему инкриминируется два покушения на грабёж в отношении ученика, сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
Инцидент с одноклассницей произошёл позже, утром 11 ноября 2024 года. Следствие также считает, что парень, прежде чем пнуть одноклассницу, избил её.
В результате девочка получила тупую травму груди. По данным ведомства, у девочки переломы хрящевой части двух рёбер и контузионное повреждение хрящевой части четвертого ребра с правой стороны.
С матерью юноши тоже не всё просто. Как рассказал Вечерним ведомостям начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, в отношении его матери во второй раз возбудили административное производство по статье 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее воспитание ребёнка) и статье 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином режима пребывания в Российской Федерации).
Напомним, это произошло в школьном коридоре во время перемены. Пинок снял на камеру телефона другой ученик и это попало в СМИ, вызвав общественный резонанс и череду проверок, завершившейся возбуждением уголовного дела.
Отметим, что уголовное дело на школьника завели не сразу. Проблема было в том, что ему не было 14. Однако в итоге СК возбудил дело по статье о хулиганстве.
Сейчас парня обвиняют по пунктам «в», «д» части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершённое в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью, издевательством для потерпевшего, из хулиганских побуждений) и части 3 статьи 30, пункта «г» части 2 статьи 161 УК РФ (покушение на грабёж). В ходе расследования выяснилось, что случай с одноклассницей, не единственный.
По версии следствия, 30 сентября 2024 года обвиняемый вымогал у десятилетнего мальчика 100 рублей. Ему инкриминируется два покушения на грабёж в отношении ученика, сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
Инцидент с одноклассницей произошёл позже, утром 11 ноября 2024 года. Следствие также считает, что парень, прежде чем пнуть одноклассницу, избил её.
«Обвиняемый с силой нанес не менее двух ударов кулаком руки в область головы своей одноклассницы, не менее четырёх ударов кулаками обеих рук и один удар своей правой ногой в область туловища девочки, после чего, разбежавшись, подпрыгнул и с силой нанёс своей правой ногой один удар в область туловища и левой руки девочки»,
– рассказали в прокуратуре региона.
В результате девочка получила тупую травму груди. По данным ведомства, у девочки переломы хрящевой части двух рёбер и контузионное повреждение хрящевой части четвертого ребра с правой стороны.
С матерью юноши тоже не всё просто. Как рассказал Вечерним ведомостям начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, в отношении его матери во второй раз возбудили административное производство по статье 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее воспитание ребёнка) и статье 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином режима пребывания в Российской Федерации).
«У законной представительницы обвиняемого полиция аннулировала вид на жительство. После вступления в законную силу данного решения гражданка обязана будет покинуть пределы нашей страны»,
– сказал полковник Горелых.
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