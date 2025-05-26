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С родителей пнувшего с разбегу одноклассницу школьника из Нижних Серёг взыскали моральную компенсацию
Кадр из видео: Е1
В Нижних Сергах с родителей подростка, который сначала избил одноклассницу, а потом с разбегу пнул её, взыскали в пользу пострадавшей девочки моральную компенсацию.
После проверки, проведённой специалистами нижнесергинской прокуратуры, в интересах школьницы прокурором было составлено исковое заявление о взыскании моральной компенсации в размере 100 тысяч рублей. Суд это требование удовлетворил. Теперь исполнение судебного акта находится на контроле надзорного ведомства, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Напомним, девочке диагностировали переломы хрящевой части двух рёбер и контузионное повреждение хрящевой части ещё одного ребра с правой стороны.
Отметим, что молодого человека ещё ждёт суд по уголовному делу о покушении на грабеж (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ) – за вымогательство 100 рублей у десятилетнего мальчика, и умышленном причинении вреда здоровью (пп. «в», «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ) – за избиение одноклассницы, которой он травмировал рёбра.
После проверки, проведённой специалистами нижнесергинской прокуратуры, в интересах школьницы прокурором было составлено исковое заявление о взыскании моральной компенсации в размере 100 тысяч рублей. Суд это требование удовлетворил. Теперь исполнение судебного акта находится на контроле надзорного ведомства, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Напомним, девочке диагностировали переломы хрящевой части двух рёбер и контузионное повреждение хрящевой части ещё одного ребра с правой стороны.
Отметим, что молодого человека ещё ждёт суд по уголовному делу о покушении на грабеж (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ) – за вымогательство 100 рублей у десятилетнего мальчика, и умышленном причинении вреда здоровью (пп. «в», «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ) – за избиение одноклассницы, которой он травмировал рёбра.
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