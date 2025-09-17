Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге вынесли приговор экс-милиционеру Константину Котику
Фото: Железнодорожный районный суд Екатеринбурга
В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему сотруднику милиции Константина Котика. Железнодорожный районный суд признал его виновным в убийствах в составе ОПГ.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, была установлена причастность Котика к четырём преступным эпизодам. Среди них убийство двух человек с целью получить информацию о сбыте наркотиков в октябре 1999 года, а также убийство мужчины, заявившего на одного из членов ОПГ, и свидетелей расправы в июне 2000 года.
Там также отметили, что Константин Котик полностью признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием, благодаря чему смог избежать максимального наказания.
Суд признал его виновным по пунктам «а», «д», «ж», «з», «к» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц по найму, совершённое с особой жестокостью, сопряжённое с разбоем и бандитизмом, группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление») и назначил ему 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также судья удовлетворил гражданские иски потерпевших.
Ранее приговор был вынесен другим участникам ОПГ, также бывшим милиционерам РУВД Владиславу Соболю и Владимиру Семенюку.
