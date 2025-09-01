Возрастное ограничение 18+

Бывшего опера из кировского УВД Екатеринбурга признали виновным в убийствах в 2000 году

12.10 Четверг, 4 сентября 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Железнодорожном районе Екатеринбурга вынесли приговор бывшему оперуполномоченному УВД Кировского района Владимиру Семенюку, который в конце 90-х занимал в полиции должность начальника отделения по незаконному обороту наркотиков. Его признали виновным в убийствах, совершённых 25 лет назад.

Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, осуждённый, 1969 года рождения (ему сейчас 56 лет), был участником вооружённой банды, действовавшей в Екатеринбурге с октября 1999 по ноябрь 2000 года.

Одно из преступлений, в котором его признали виновным, бывший опер совершил в июне 2000 года. Тогда он узнал, что по жалобе мужчины, ведущего асоциальный образ жизни, в отношении него и его коллеги, также входившего в состав банды, было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Желая уйти от ответственности, он вместе с другими участниками решил заставить мужчину изменить показания. Нашли его в тепловой камере недалеко от дома на улице Новгородцевой, где помимо «цели» были ещё трое знакомых последнего. Всем, кто там находился, соучастники приказали лечь на землю. Мужчина попытался сбежать, в связи с чем осуждённый произвёл несколько выстрелов в его сторону, а его соратники стали стрелять по свидетелям – выжить удалось только одному из них.

Второе преступление произошло в октябре 2000 года. По версии следствия, экс-полицейский совершил его вместе с бандой за денежное вознаграждение в сумме не менее одной тысячи долларов.

Еще два убийства, его причастность бывшего опера к которым была доказана в суде, были совершены в ноябре 2000 года. Узнав, что в Екатеринбург с крупной суммой денег для закупки товаров приезжает знакомый, участники банды подкараулили его и, расправившись с ним и его подругой, похитили сумку, в которой было не более 250 тысяч рублей.

Свою вину Владимир Семенюк признал в полном объёме, сказали в прокуратуре.

Железнодорожный суд признал его виновным по пунктам «а», «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство более двух лиц, совершённое группой лиц из корыстных побуждений) и назначил 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
