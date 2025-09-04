Возрастное ограничение 18+
Экс-начальника полиции Соболя признали виновным в организации ОПГ в Екатеринбурге
Фото: прокуратура Свердловской области
В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему начальнику ОБНОН Кировского РУВД Владиславу Соболю. Железнодорожный районный суд, рассматривавший дело, признал его ответственным за организацию ОПГ, на счету которой 11 убийств.
В суде было установлено, что он, являясь начальником отделения по незаконному обороту наркотиков при УВД Кировского района Екатеринбурга, с октября 1999 года по ноябрь 2000 года руководил преступной группой, в состав которой в своё время он вовлёк двух оперуполномоченных Кировского РУВД. (Ранее мы писали о приговоре, вынесенном одному из оперов – Владимиру Семенюку).
Как рассказали Вечерним ведомостям в СУ СКР по Свердловской области, два убийства, которые вменяют банде, были совершены в октябре 1999 года. По версии обвинения, Соболь и двое оперуполномоченных вывезли в лес двух человек, у которых пытались получить информацию о наркосбытчике. Тела убитых закопали, после чего скрылись. Ещё три убийства произошли в апреле 2000 года, когда Соболь вместе с неустановленным лицом из-за отказала передавать наркотики расправились с мужчиной, а также с его матерью и сожительницей. Затем в июне 2000 года был убит мужчина, дававший показания против одного из участников банды. С ним были застрелены двое очевидцев, третьему удалось выжить. Позже, в октябре 2000 года, члены банды за вознаграждение в размере 1 тысячи долларов США выполнили заказное убийство одного лица. Также банде вменяют убийство женщины с мужчиной на улице Пехотинцев, у которых были похищены 250 тысяч рублей.
Суд признал Владислава Соболя виновным по пунктам «а», «д», «ж», «з», «к» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершённое с особой жестокостью, по найму, сопряжённое с разбоем, в составе группы, с целью скрыть другое преступление). В качестве наказания ему назначили 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
В объединённой пресс-службе судов Свердловской области сообщили, что уголовные дела в отношении других участников банды рассматриваются отдельно.
