Возрастное ограничение 18+
Подозреваемого в убийстве владельца парка развлечений в Красноуфимске отправили в СИЗО
Фото: Красноуфимский районный суд
Мужчине, задержанному по подозрению в убийстве владельца детского парка развлечений Евгения Яшина, избрали меру пресечения в виде содержания в СИЗО.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, он останется под стражей до 21 ноября 2025 года. Ранее в СМИ сообщалось, что мужчина убил Яшина из-за того, что он мало заплатил за антикварную вещь, которую тот ему продал.
Известно, что Евгению Яшину было 70 лет. Он был кандидатом экономических наук. Телеграм-канал «Злой Екатеринбург» пишет, что владельцем детского парка развлечений он стал на пенсии.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, он останется под стражей до 21 ноября 2025 года. Ранее в СМИ сообщалось, что мужчина убил Яшина из-за того, что он мало заплатил за антикварную вещь, которую тот ему продал.
Известно, что Евгению Яшину было 70 лет. Он был кандидатом экономических наук. Телеграм-канал «Злой Екатеринбург» пишет, что владельцем детского парка развлечений он стал на пенсии.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
СМИ сообщают об убийстве владельца парка развлечений в Красноуфимске
24 сентября 2025
24 сентября 2025