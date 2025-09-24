Возрастное ограничение 18+
В МВД и СК подтвердили задержание подозреваемого в убийстве в Красноуфимске
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В полиции и Следственном комитете подтвердили информацию о задержании подозреваемого в убийстве владельца парка развлечений в Красноуфимске Евгения Яшина.
Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, подозреваемый был задержан в тот же день. По словам начальника пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, при задержании у него изъяли нож как предполагаемое оружие убийства и куртку со следами, «похожими на кровь». Ему предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ – убийство.
В настоящее время следствием заявлено ходатайство об избрании для задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.
