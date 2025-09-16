Возрастное ограничение 18+
СМИ сообщают об убийстве владельца парка развлечений в Красноуфимске
Фото: «Злой Екатеринбург» / t.me/zloy_ekb
В СМИ сообщают, что 22 сентября в Красноуфимске на улице 8 Марта убили владельца детского парка развлечений Евгения Яшина.
Телеграм-канал «Злой Екатеринбург» пишет, что убийство произошло в самом парке. По данным ресурса, подозреваемый в преступлении задержан. Причины и мотивы убийства пока неизвестны. Е1.ru сообщает, что задержанным оказался обиженный клиент. Якобы Яшин мало заплатил ему за антикварную вещь.
В полиции и Следственном комитете официально произошедшее ещё не комментировали.
Телеграм-канал «Злой Екатеринбург» пишет, что убийство произошло в самом парке. По данным ресурса, подозреваемый в преступлении задержан. Причины и мотивы убийства пока неизвестны. Е1.ru сообщает, что задержанным оказался обиженный клиент. Якобы Яшин мало заплатил ему за антикварную вещь.
В полиции и Следственном комитете официально произошедшее ещё не комментировали.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
СМИ сообщают о задержании в Екатеринбурге квартиросъёмщика после пыток над собственником жилья
16 сентября 2025
16 сентября 2025
Екатеринбуржцы провели субботник в лесопарке «Семь ключей»
21 сентября 2025
21 сентября 2025
В екатеринбургском автобусе произошла поножовщина
19 сентября 2025
19 сентября 2025
Дело о гибели грудного ребёнка в Красноуфимске передано в суд
15 сентября 2025
15 сентября 2025