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После драки учеников в школьном туалете в Среднеуральске СК возбудил уголовное дело
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Следственный комитет возбудил уголовное дело после конфликта учеников среднеуральской школы, который закончился дракой в туалете.
По данным следствия, конфликт между учащимися школы произошёл ещё 21 февраля, а подрались молодые люди 24 февраля.
Напомним, что в результате драки один из юношей попал в больницу. Какие травмы он получил, пока неизвестно. Следователи намерены дождаться судебно-медицинской экспертизы.
«По данному факту следственным отделом по Верхней Пышме возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ – "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью"»,
– говорится в сообщении областного СК.
По данным следствия, конфликт между учащимися школы произошёл ещё 21 февраля, а подрались молодые люди 24 февраля.
Напомним, что в результате драки один из юношей попал в больницу. Какие травмы он получил, пока неизвестно. Следователи намерены дождаться судебно-медицинской экспертизы.
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