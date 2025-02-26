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Прокуратура начала проверку в связи с дракой старшеклассников в туалете среднеуральской школы

10.44 Среда, 26 февраля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Свердловская прокуратура начала проверку после сообщений в СМИ о драке учащихся старших классов, которая произошла в туалете среднеуральской школы.

По данным Е1.ru, одиннадцатиклассник пришёл на разборке к девятикласснику из-за того, что тот якобы обижал его брата. По другой версии, конфликт между школьниками произошёл из-за чувств к девушке, которая им нравится.

Как рассказали в прокуратуре региона, драка произошла между подростками, 2007 и 2008 года рождения. В результате один из подростков обратился в больницу. Какие травмы получил юноша, не уточняется.

Напомним, ещё один школьный конфликт произошёл в Дегтярске, после которого ученик попал в больницу с сотрясением мозга и переломом руки.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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10:44 Прокуратура начала проверку в связи с дракой старшеклассников в туалете среднеуральской школы
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17:46 За 10 лет количество выявляемых случаев ВИЧ в Екатеринбурге снизилось на 64%
17:23 Более миллиона рублей пожертвовали зрители благотворительных хоккейных матчей в Екатеринбурге
16:46 На 82% выросло количество продаваемого профессионального оборудования в Екатеринбурге
15:35 В ЗАТО Лесной при обслуживании тепловых сетей пострадали два слесаря
15:12 Опухоль весом более 15 килограмм удалили у пациентки больницы №7 в Екатеринбурге
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