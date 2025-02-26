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Прокуратура начала проверку в связи с дракой старшеклассников в туалете среднеуральской школы
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловская прокуратура начала проверку после сообщений в СМИ о драке учащихся старших классов, которая произошла в туалете среднеуральской школы.
По данным Е1.ru, одиннадцатиклассник пришёл на разборке к девятикласснику из-за того, что тот якобы обижал его брата. По другой версии, конфликт между школьниками произошёл из-за чувств к девушке, которая им нравится.
Как рассказали в прокуратуре региона, драка произошла между подростками, 2007 и 2008 года рождения. В результате один из подростков обратился в больницу. Какие травмы получил юноша, не уточняется.
Напомним, ещё один школьный конфликт произошёл в Дегтярске, после которого ученик попал в больницу с сотрясением мозга и переломом руки.
По данным Е1.ru, одиннадцатиклассник пришёл на разборке к девятикласснику из-за того, что тот якобы обижал его брата. По другой версии, конфликт между школьниками произошёл из-за чувств к девушке, которая им нравится.
Как рассказали в прокуратуре региона, драка произошла между подростками, 2007 и 2008 года рождения. В результате один из подростков обратился в больницу. Какие травмы получил юноша, не уточняется.
Напомним, ещё один школьный конфликт произошёл в Дегтярске, после которого ученик попал в больницу с сотрясением мозга и переломом руки.
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