Прокуратура в третий раз пытается отменить оправдательный приговор Насими Мамедову
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В третий раз прокуратура пытается отменить оправдательный приговор предпринимателю Насими Мамедову, которого обвиняли в убийстве, совершённом в 2000 году.
Напомним, присяжные заседатели трижды выносили оправдательный вердикт в ходе рассмотрений дела Мамедова в Кировском районном суде.
Второй оправдательный приговор, вынесенный в прошлом году, даже вступал в законную силу, но прокуратуре удалось отменить его в кассационной инстанции. Что будет с третьим приговором, станет известно 17 сентября. Рассмотрение апелляционного представления планировалось сегодня, 27 августа, в Свердловском областном суде, но заседание перенесли, сообщили родные Насими Мамедова.
В предыдущие разы поводом для отмены оправдательных приговоров были ошибки, допущенные судьями Кировского райсуда Екатеринбурга при ведении процесса.
