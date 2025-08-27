Возрастное ограничение 18+
Обвиняемую в мошенничестве уральскую блогершу Уланову поместили в СИЗО
После многочисленных жалоб потерпевших ей заменили меру пресечения с более мягкой
Фото: прокуратура Свердловской области
Уральского блогера и основательницу интернет-магазина «Ulanova Бюро» Екатерину Уланову, обвиняемую в мошенничестве, поместили в СИЗО.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство о замене домашнего ареста на заключение блогера под стражу. В СИЗО обвиняемая пробудет до 1 декабря 2025 года. С просьбой изменить меру пресечения в суд обращался заместитель начальника следственной части главного следственного управления МВД по региону.
В частности, была замечена активность в телеграм-канале Улановой.
Потерпевшие по делу Улановой, пришедшие на заседание, встретили решение суда ликованием. Обвиняемую взяли под стражу в зале суда.
Напомним, Екатерину Уланову обвиняют в мошенничестве в значительном и особо крупном размерах (части 2 и 4 статьи 159 УК РФ). По версии следствия, блогер причастна к совершению 215 эпизодов мошенничества.
«Поводом для обращения в суд послужило нарушение обвиняемой одного из ранее установленных судебных запретов»,
– сказали в пресс-службе.
