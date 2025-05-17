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В дело уральской блогерши вошло более 200 эпизодов мошенничества
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Депутат екатеринбургской городской думы Алексей Мещеряков заявил, что уральской блогерше Екатерины Улановой предъявили обвинение.
Напомним, ещё в 2023 году мы писали о групповом иске, к которому стали присоединиться клиенты парфюмерного онлайн-магазина «Уланова-бюро», не получившие свои заказы.
Алексей Мещеряков заявил, что обратился в Главное следственное управление Свердловской области после того, как жертвы блогерши пожаловались, что дело «зависло». Там ему сообщили, что следствием было подано ходатайство о продлении срока расследования до 1 сентября 2025 года, а также рассказали о том, что допроса ждут ещё более 800 потерпевших. Однако, по словам депутата, страдать от действий блогерши продолжают и по сей день.
Он также добавил, что намерен выступить в эфире «России 24», чтобы поднять эту проблему публично.
Подчеркнём, что в Следственном комитете официально ещё не комментировали движение этого дела.
«15 апреля, спустя 1.5 года, Улановой предъявили обвинение. Собрана основательная доказательная база – более 200 эпизодов мошенничества»,
– написал в своём телеграм-канале депутат.
Напомним, ещё в 2023 году мы писали о групповом иске, к которому стали присоединиться клиенты парфюмерного онлайн-магазина «Уланова-бюро», не получившие свои заказы.
Алексей Мещеряков заявил, что обратился в Главное следственное управление Свердловской области после того, как жертвы блогерши пожаловались, что дело «зависло». Там ему сообщили, что следствием было подано ходатайство о продлении срока расследования до 1 сентября 2025 года, а также рассказали о том, что допроса ждут ещё более 800 потерпевших. Однако, по словам депутата, страдать от действий блогерши продолжают и по сей день.
«Это, не считая новых жертв, попавшихся на её "удочку" после возбуждения уголовного дела в декабре 2023 года. Таких у нас уже 63 человека по всей стране. По информации её подписчиков, Уланова продолжает продавать и обманывать по сей день. Ощущение бесконечности и безнаказанности»,
– написал Мещеряков.
Он также добавил, что намерен выступить в эфире «России 24», чтобы поднять эту проблему публично.
Подчеркнём, что в Следственном комитете официально ещё не комментировали движение этого дела.
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