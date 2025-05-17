В дело уральской блогерши вошло более 200 эпизодов мошенничества

– написал Мещеряков.

«Это, не считая новых жертв, попавшихся на её "удочку" после возбуждения уголовного дела в декабре 2023 года. Таких у нас уже 63 человека по всей стране. По информации её подписчиков, Уланова продолжает продавать и обманывать по сей день. Ощущение бесконечности и безнаказанности»,