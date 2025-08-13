Возрастное ограничение 18+
Свердловский облсуд оставил блогера Екатерину Уланову под домашним арестом
Фото: прокуратура Свердловской области
Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию защиты блогера Екатерины Улановой и принял решение оставить без изменений постановление Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга. Таким образом, обвиняемая останется под домашним арестом до 1 сентября.
Напомним, что по версии следствия, Уланова причастна к совершению 215 эпизодов мошенничества, квалифицированных по части 4 статьи 159 УК РФ, а также ещё одного преступления по части 2 статьи 159 УК РФ.
С 3 июля мера пресечения была ужесточена: с подписки о невыезде девушку перевели под домашний арест. Суд установил ряд ограничений, включая запрет на общение с участниками уголовного дела без разрешения следствия и суда, отправку и получение корреспонденции, использование интернета и любых средств связи — за исключением случаев вызова экстренных служб или контактов со следователем и адвокатом.
Апелляция защиты результата не принесла: ограничения сохраняются. В случае их нарушения суд вправе заменить домашний арест на более строгую меру пресечения.
