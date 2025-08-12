Возрастное ограничение 18+
В Первоуральске строительную фирму оштрафовали на 10 миллионов за коррупцию
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Прокуратура Первоуральска выявила грубые нарушения антикоррупционного законодательства в деятельности компании ООО «Жилые кварталы». Главу коммерческой организации осудили за взятки, которые он передавал мэру Дегтярска — теперь уже бывшему.
Проверка установила, что учредитель и коммерческий директор фирмы Сарраф Мамедов в период с сентября 2020 по декабрь 2024 года передавал — лично и через посредников — взятки главе Дегтярска Вадиму Пильникову. Общая сумма незаконных вознаграждений значительно превысила 6 миллионов рублей. Деньги предназначались за покровительство при приёмке работ по муниципальным контрактам и за содействие в бизнес-деятельности компании.
В результате прокуроры возбудили в отношении юридического лица дело по части 2 статьи 19.28 КоАП РФ («незаконное вознаграждение от имени организации в крупном размере»). Суд признал компанию виновной, назначив штраф в 10 миллионов рублей и конфискацию суммы взятки в доход государства.
При этом бывший глава Дегтярска Пильников уже осуждён за получение взяток в крупном и особо крупном размерах. Он наказан десятью годами колонии строгого режима с запретом занимать должности во власти на 7 лет.
Мамедов, в свою очередь, признан виновным за дачу взятки в особо крупном размере и приговорён к 2 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также к штрафу, равному сумме взятки.
