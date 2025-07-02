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Взяткодателя по делу экс-мэра Дегтярска осудили в Екатеринбурге
Фото: прокуратура Свердловской области
Сегодня, 3 июля, в Кировском районном суде Екатеринбурга прозвучал приговор учредителю и коммерческому директору ООО «Жилые кварталы» Саррафу Мамедову. Он признан виновным в деле о коррупции в муниципальной сфере.
Бизнесмена судили за дачу взятки должностному лицу в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ). Согласно материалам дела, Мамедов в период с сентября 2020 года по декабрь 2024 года неоднократно передавал денежные средства бывшему главе городского округа Дегтярск Вадиму Пильникову. Общая сумма взяток составила более 6 миллионов рублей. Деньги передавались как лично, так и через посредников. За содействие часть средств получили и сами посредники. Взамен бизнесмен получал покровительство при приёмке работ по муниципальным контрактам и содействие в ведении бизнеса ООО «Жилые кварталы» на территории округа.
На судебном процессе Мамедов признал свою вину в полном объёме. Сторона государственного обвинения представила доказательства, подтверждающие его участие в коррупционной схеме.
Учитывая признание вины и обстоятельства дела, суд назначил Саррафу Мамедову наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, осуждённый обязан выплатить штраф в размере переданной взятки. Приговор Мамедову пока не вступил в законную силу, — уточняет облпрокуратура.
Напомним, что ранее по этому же делу были осуждены бывший глава Дегтярска Вадим Пильников и его заместитель Виктор Солдатов. Суд признал их виновными в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями.
Бизнесмена судили за дачу взятки должностному лицу в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ). Согласно материалам дела, Мамедов в период с сентября 2020 года по декабрь 2024 года неоднократно передавал денежные средства бывшему главе городского округа Дегтярск Вадиму Пильникову. Общая сумма взяток составила более 6 миллионов рублей. Деньги передавались как лично, так и через посредников. За содействие часть средств получили и сами посредники. Взамен бизнесмен получал покровительство при приёмке работ по муниципальным контрактам и содействие в ведении бизнеса ООО «Жилые кварталы» на территории округа.
На судебном процессе Мамедов признал свою вину в полном объёме. Сторона государственного обвинения представила доказательства, подтверждающие его участие в коррупционной схеме.
Учитывая признание вины и обстоятельства дела, суд назначил Саррафу Мамедову наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, осуждённый обязан выплатить штраф в размере переданной взятки. Приговор Мамедову пока не вступил в законную силу, — уточняет облпрокуратура.
Напомним, что ранее по этому же делу были осуждены бывший глава Дегтярска Вадим Пильников и его заместитель Виктор Солдатов. Суд признал их виновными в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями.
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