Обвиняемую в мошенничестве уральскую блогершу Улановой отправляют под домашний арест

– пояснили в прокуратуре Свердловской области.

«Так, по версии органа предварительного расследования, Уланова, в отношении которой судом была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, продолжила заниматься преступной деятельностью, что свидетельствует о том, что избранная мера пресечения не обеспечивает ее надлежащее поведение»,