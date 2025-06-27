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Обвиняемую в мошенничестве уральскую блогершу Улановой отправляют под домашний арест
Фото: прокуратура Свердловской области
Уральской блогерше Екатерине Улановой, которой вменяют более 200 эпизодов мошенничества, изменили меру пресечения.
В четверг, 3 июля, в Верх-Исетском районном суде прокурором было дано заключение о необходимости отправить Уланову под стражу, из-за того, что, по версии следствия, она продолжает обманывать людей.
Кроме этого, следствие считает, что обвиняемая может препятствовать расследованию уголовного дела и уничтожить либо сокрыть доказательства.
Суд согласился изменить меру пресечения, но в итоге Екатерину Уланову всё равно не стали помещать в СИЗО. Верх-Исетский районный суд постановил отправить её под домашний арест до 1 сентября 2025 года. В силу постановление пока не вступило.
В четверг, 3 июля, в Верх-Исетском районном суде прокурором было дано заключение о необходимости отправить Уланову под стражу, из-за того, что, по версии следствия, она продолжает обманывать людей.
«Так, по версии органа предварительного расследования, Уланова, в отношении которой судом была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, продолжила заниматься преступной деятельностью, что свидетельствует о том, что избранная мера пресечения не обеспечивает ее надлежащее поведение»,
– пояснили в прокуратуре Свердловской области.
Кроме этого, следствие считает, что обвиняемая может препятствовать расследованию уголовного дела и уничтожить либо сокрыть доказательства.
Суд согласился изменить меру пресечения, но в итоге Екатерину Уланову всё равно не стали помещать в СИЗО. Верх-Исетский районный суд постановил отправить её под домашний арест до 1 сентября 2025 года. В силу постановление пока не вступило.
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