Уральцы покоряют Сибирь

Глава Октябрьского района Екатеринбурга Роман Рудометов, по информации СМИ бывший первым кандидатом на увольнение из городских префектов, переутвержден в должности. Это стало сюрпризом даже для самих работников администрации. Всем памятна его преданность бывшему «серому кардиналу» города Владимиру Тунгусову и то рвение, с которым он продвигал его кандидатов в думу по вверенному ему району. Однако, остатки команды Тунгусова в мэрии в лице первого замглавы Алексея Кожемяко смогли убедить Александра Высокинского, что Рудометов готов присягнуть новым городским властям и, по этому случаю, даже несколько месяцев водили его за ручку по всем мало-мальски влияющим на принятие решений центрам влияния. Как итог, считавшийся «сбитым летчиком» глава района сохранился в своем кресле. В его карьере это далеко не первый такой пример. Бывший пермский пожарный Рудометов проявил чудеса дипломатии, чтобы после скандала с пожаром в клубе «Хромая лошадь» не только не пострадать, но и перейти на новую хорошую должность. Вероятно, помощь в этом вопросе ему оказали те же самые люди, что и сейчас.Свердловская «диаспора», представители которой возглавили в Омской области ряд министерств и ведомств, начинает укрепляться. Сплетники шепчутся, что в регион начали подтягиваться бизнесмены с порой неоднозначной репутацией. Так, на горизонте омского бизнеса появился депутат-банкрот свердловского ЗакСобрания Геннадий Ушаков, решивший, по слухам, начать бизнес по утилизации ртутьсодержащих приборов и ламп в рамках областной программы и его бывший коллега Армен Карапетян, чьи компании, если верить поступающей информации, уже получили несколько контрактов по капитальному ремонту дорог. Кроме этого, строительная компания «Форум-групп» начала реализовывать ряд девелоперских проектов. Замыкает список свердловских бизнесменов директор по общим вопросам УГМК Владимир Белоглазов. Омские коммерсанты уже жалуются на «притеснения» уральцев, осознавая начало массовой экспансии свердловчан в Сибирь и потерю части госконтрактов, а соответственно, и заработка.Газета «Екатеринбургский вестник», о создании которого сообщила администрация Екатеринбурга (она же выступает учредителем нового издания) совсем не обязательно получит 60 миллионов рублей, которые планируется потратить на освещение деятельности мэрии и публикацию нормативно-правовых актов. По кабинетам здания на Ленина, 24а расползаются слухи, что одновременно с анонсированной газетой, 26 декабря 2018 года была зарегистрирована в Роскомнадзоре и получила свидетельство о регистрации СМИ «Екатеринбургская неделя», учредителем которой выступает известный в регионе политтехнолог. Именно это издание, по мнению слухмейкеров, и получит многомиллионный контракт, после чего один из членов руководящего звена мэрии с довольной улыбкой подсчитает, насколько увеличилось его благосостояние.Частично судьбу «Вечернего Екатеринбурга» и «Уральского рабочего» разделят еще несколько СМИ так называемого «пула мэрии». Ликвидация с нового года контрактов с рядом электронных изданий, а также телеканалов уже запущена в «сером доме».Слухмейкеры объясняют эту инициативу не только экономией денежных средств, но и тем, что необходимости иметь «ручные» СМИ у администрации Екатеринбурга нет: война с областью закончилась, к тому количество средств массовой информации явно избыточно.По оценкам близких к администрации Екатеринбурга экспертов, в ближайшее время на двух «промэрских» телеканалах ждут сокращения штата, а ряду электронных СМИ придется искать новые источники доходов, чтобы «закрыть» потери от исчезновения контракта с «серым домом».Инициатором отмены автобусного маршрута №024 в Екатеринбурге, рассказывают, сплетники, был замглавы администрации по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов. Чиновник, якобы, был в конфликте с компанией «Уралтрансгрупп», обслуживающей маршрут, и которая отказалась на сделку, которая исходила от мэрии. По слухам, маршрут ответственные лица могли сохранить при условии, что «Уралтрансгрупп» откажется от одного из судебных исков, исполнение которого грозит бюджету миллионными потерями.Сотрудники полиции продолжают заниматься криминальной и крайне любопытной историей, в которой замешана персона депутата Режевской городской думы Евгения Сурнина. Она связана с инцидентом, который произошел еще 29 августа. Тогда 46-летний житель Режа Андрей К. получил ножевое ранение. По данному факту было возбуждено и расследуется бесфигурантное уголовное дело пост. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Делом, учитывая статус Сурнина, изначально занимался Следственный комитет, однако после того, как следователи не усмотрели его причастности к преступлению, материалы были переданы в отдел дознания ОМВД Режа. Однако сейчас, по слухам, дело вновь могут передать в СКР. Силовики провели специальные технические мероприятия, в ходе которых узнали много интересного о деятельности парламентария. Кроме этого, их продолжают проводить, намереваясь довести дело до суда, учитывая вновь открывшиеся обстоятельства.Глава Талицкого городского округа Александр Толкачев потерял все надежды на повышение. Ранее обсуждалось, что ему предлагали солидные должности в правительстве региона, но губернатор Евгений Куйвашев, посетивший муниципалитет в декабре, дал понять мэру, что в Екатеринбурге его никто не ждет. «Крест» на карьерном росте могли поставить различные скандалы вокруг личности Толкачева и компаний-подрядчиков, участвующих в муниципальных контрактах. Деятельность последних и возможную роль в их работе Толкачева сейчас изучают силовые ведомства, чтобы в последующем дать процессуальную оценку взаимоотношениям чиновника и бизнесменов.В УМВД России по городу Екатеринбургу в преддверии нового года случился скандал. Оперативники уголовного розыска УМВД вели наблюдение за бандой угонщиков иномарок, при этом в курсе операции был сотрудник ОУР ОП №14, чья фамилия начинается на М. Каково же было удивление оперов, когда они узнали, что угонщики слово в слово знают стенограммы совещаний. Они обратились к начальнику УМВД Сергею Кулагину с просьбой разобраться в ситуации, но вместо жестких решений и передачи информации в УСБ, он, по слухам, начал выгораживать оперативника из ОП №14, с которым ранее вместе работал в одном отделе. Такая позиция полковника сразу стала поводом для различных домыслов, включая версию, что через опера М. Кулагин, в бытность начальником ОП №14, решал финансовые вопросы с нелегальными парковками и прочими элементами теневой финансовой сферы.В Министерстве образования Свердловской области разгорается борьба за контроль над Департаментом молодежной политики, который был ликвидирован и чьи полномочия отошли ведомству Юрия Биктуганова. Учитывая, что вопрос молодежи достаточно серьезный (к тому же на кону – достаточно крупные объемы денежных средств), решение, кому будет поручено курировать направление, будет приниматься при участии руководства регионом. Есть мнение, что, учитывая последние скандалы с расходованием бюджетных средств при Ольге Глацких, было бы логичным отдать его компетентному в финансовых нюансах человеку, возможно даже имеющему опыт работы в силовых ведомствах. Однако другие собеседники издания считают, что функционал бывшего Департамента стоит разделить: одним передать непосредственно работу с молодежными организациями, а другим контроль над бюджетными тратами. Такое решение позволит избежать аппаратных интриг и уравновесит сотрудников Минобразования.Бывший начальник отдела полиции №5 УМВД России по Екатеринбургу Александр Дмитриев может в скором времени перейти на работу в администрацию Орджоникидзевского района. По слухам, префект Роман Кравченко (в прошлом – начальник ОП №8) предложил ему должность своего заместителя, предварительно заручившись поддержкой в мэрии и думе – за Дмитриева хлопочет председатель ЕГД Игорь Володин.На место Александра Дмитриева, в свою очередь, уже выстроилась очередь из претендентов. В УВД города как основную рассматривают кандидатуру замначальника по оперативной работе Евгения Трошина. Сам же Дмитриев, уходя из полиции, ходатайствовал о назначении на его место замначальника по охране общественного порядка подполковника Сергея Рыжова, ранее награжденного Почетной грамотой Екатеринбургской городской Думы.Генерал-майор Аркадий Воробкало, председатель Регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области, переживая за имидж вверенного ему учреждения, решил воспользоваться пиар-способностями общественницы Людмилы Варакиной, которая в свойственной ей манере начала пиарить «шефа» и его работу. Вот только на деятельности реготделения это никоим образом не отразилось – юнармейцы как отрабатывали навыки стрельбы за деньги так и продолжают платить, а на аэродроме Быньги разруха лишь приобретает более отчетливый вид. Но еще больше вопросов возникает к новогоднему корпоративу ДОСААФ, который прошел на стрельбьище в Старопышминске. У многих руководителей военно-патриотических клубов Свердловской области возник вопрос: за чей счет фуршет? И почему кто-то пользуется стрельбищем бесплатно, а детей заставляют платить?ГУ МЧС России по свердловской области попало в неприятную ситуацию. В преддверии Дня спасателя представители ведомства наградили старшего воспитателя техникума «Рифей» Татаренко ведомственной наградой «За содружество во имя спасения». Слухмейкеры недоумевают: за какие заслуги и какое содружество награжден Татаренко? Ведь последнее время техникум сотрясают скандалы, и причем очень не красивые, даже можно сказать пикантные. Особенно тревожен факт того, что кадеты пытались шваброй изнасиловать своего одноклассника. Именно за воспитание этих горе-подростков и отвечает Татаренко. Сплетники смеются, мол, надо было его наградить шваброй, а вовсе не медалью. Хотя, что можно ждать от человека, который являясь старшим прапорщиком, ходит в форме МЧС с погонами майора?Власти Свердловской области смогли не допустить массовых проблем из-за старта «мусорной реформы» в регионе, которая началась 1 января 2019 года. Соседние субъекты не все справились с данной задачей, где-то даже прошли локальные массовые волнения.Как утверждают слухмейкеры, для того, чтобы Свердловская область спокойно «вошла» в «мусорную реформу» были потрачены значительные средства. Но расслабляться властям пока рано. Пик недовольства придется на конец января - начало февраля, когда граждане увидят в квитанциях, сколько они платят за нововведения. На это время также запланированы большие вливания в «спокойствие общественного мнения».Проблему в областном кабинете министров видят еще и в том, чтобы не допустить недовольства из-за заметного повышения стоимости коммунальных услуг. В регионе остро стоит вопрос о задолженности населения за услуги ЖКХ, и с нового года проблема обострится.Причина не только в увеличении тарифов, но и в том, что с 1 января 2019 года многие муниципальные предприятия перешли в частные руки. При этом бизнесменам удалось согласовать довольно «жирные» тарифы в Региональной энергетической комиссии. Плата уже выросла в самых обеспеченных городах региона – Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Новые квитанции принесут другие «горячие точки» в Свердловской области, которые придется тушить руководству региона.После нового года усилилось давление на министра здравоохранения Свердловской области Андрея Цветкова. На члена кабинета министров идет информационная атака, направленная на то, чтобы он лишился своей должности.Кто стоит за этим нападением слухмейкеры не говорят, отмечая, что причина одна – на место Андрея Цветкова уже подобран другой человек, которого хотели бы видеть в кресле министра. Здравоохранение – одно из самых «денежных» статей регионального бюджета и, видимо, сейчас поток средств идет не в том ключе, как хотелось бы заказчикам PR-атаки.