Депутат Госдумы требует от транспортников вернуть в бюджет 1,5 миллиарда рублей

Благостную картинку взаимоотношений фактически федерального монополиста на рынке железнодорожных перевозок и Свердловской области нарушил незначительный, казалось бы, инцидент в марте этого года. На станции Билимбай случилась авария, в результате которой было повреждено 13 вагонов. Виновным был признан некто Смоленцев, трудившийся на местном предприятии «Коноваловский рудник». Но в ходе расследования Смоленцев с удивлением для себя узнал, что одновременно он трудится в ФГК. Вернее, как заявляет Дмитрий Ионин, просто числится в ней, как и ряд других «мертвых душ» с предприятий Свердловской области. По информации депутата, на многие областные производства приезжали эмиссары, которые банально предлагали перевести часть сотрудников на совместительство в ФГК. Что оставалось делать предприятиям, страдающим от вечной нехватки вагонов и невозможности нормально вывезти свою продукцию?Так, назначенный виновником аварии работник Смоленцев С.И. был якобы принят в ФГК на должность оператора погрузо-разгрузочных работ 11 декабря 2017 года и числился в штате до 19 апреля 2018 года, когда был уволен в результате проведенной проверки. Но одновременно, в тот же день, 11 декабря 2017 года, он был принят в ООО «Коноваловский рудник», на подъездных путях которого произошла авария с вагонами, на ту же должность оператором погрузо-разгрузочных работ, где и реально работал, по данным Ионина. Эта странная ситуация с двойным трудоустройством привлекла внимание, и на основании депутатских запросов была инициирована проверка. Парламентарий утверждает, что в ходе нее вскрылись многочисленные факты трудоустройства в ФГК людей, которые в это время спокойно трудились на других предприятиях.В ходе пресс-конференции депутат озвучил мнение, что следствие вышло даже на случаи, когда в штате свердловской ФГК фигурировали люди, реально работавшие и проживавшие все это время в Москве и не имевшие никакого отношения к Свердловской области. Налицо отсутствие экономической потребности в соответствующих трудовых ресурсах. Если работа по сцепке вагонов и выводу поездов на ст. Билимбай осуществлялась силами работников ООО «Коноваловский рудник», то с какой целью ФГК нанимала работников для выполнения тех же самых работ? При том, что при найме работников не менялось ни место их работы, ни выполняемые ими трудовые функции.«Получается, что реально рабочих мест не создавалось, а просто были двойные трудовые договоры, позволявшие сдавать красивые отчеты о росте рабочих мест и иметь миллиардные льготы. А ведь эти налоги могли и должны были пойти в наш областной бюджет. Существенна ли эта сумма? Да это объем трех резервных фондов правительства области! Или почти равносильно сумме затрат на обеспечение жителей области лекарствами в этом году!» – возмущался депутат.Он считает, что правительство области, правоохранительные и налоговые органы должны добиться возврата этих денег и наказания виновных лиц.На каверзный вопрос о причинах, побудивших собрать под вопрос с ФГК отдельную пресс-конференцию, Ионин говорит о проблемах при проведении расследования.«Мною был направлен запрос в Генпрокуратуру. Затем запрос ушел в Следственный комитет. Но сегодня расследование ведется уже силами других силовых структур – транспортной милиции и транспортной прокуратуры Свердловской области. Считаю, что имеет место натуральный подлог. При чем тут профильные силовые ведомства? Здесь речь не идет о преступлении на транспортной инфраструктуре. Речь о возможном ущербе бюджету области и налоговых манипуляциях. Соответственно, это вопрос прокуратуры, а учитывая масштаб потенциального ущерба – минимум уровня федерального округа. Но вопрос сознательно спускают на уровень "транспортников". И уже начинают поступать нехорошие сигналы – якобы один предприниматель с сомнительной репутацией, чей бизнес связан с вагонами, торжественно отчитался руководству ФГК в Москве, что "зарешал все вопросы и дело спустят на тормозах". Называют даже якобы фамилию Мазуркевича. Я не готов сказать, что верю в эти рассказы, но сигналы крайне тревожные», – заявил депутат Ионин.По данным депутата, расследование ведется уже два месяца, но его результатом пока являются лишь отписки из одного ведомства в другое и ответы о продлении сроков разбирательства.– В ближайшее время я планирую внести этот вопрос на рассмотрение в Госдуму и организовать встречу по этой ситуации в Генеральной прокуратуре, – говорит парламентарий.Позицию депутата отчасти подтверждает Пленум Высшего арбитражного суда, установивший, что налоговая выгода может быть признана необоснованной, если для целей налогообложения учтены операции не в соответствии с их действительным экономическим смыслом или учтены операции, не обусловленные разумными экономическими или иными причинами. На это и уповает Ионин, требуя объективного расследования деятельности ФГК. На пресс-конференции было озвучено, что в 2015 году численность екатеринбургского филиала ФГК составляла 310 человек, но до конца 2015 года было сокращено 303 человека из них. Получается, что о росте персонала, одном из ключевых требований по предоставлению налоговых льгот, говорить просто смешно.«Сравнительно честный способ отъема денег. Что это, как не откровенный вызов дельцов железной дороги озвученным президентом России Владимиром Путиным прямым запретам создания схем ухода от налогов?» – возмущается депутат.В ходе всей пресс-конференции неоднократно повторялось не только название федерального предприятия ФГК, но и вполне себе регионального бизнесмена Мазуркевича. Достаточно взглянуть на историю борьбы с ним депутата Ионина, чтобы понять мотивы такого тщательного расследования.Еще в 2012 году, будучи депутатом Заксобрания, Ионин обвинял предприятия Мазуркевича «ТрансСибУрал» в тесных связях с тогда еще «Второй грузовой компанией» и том, что с помощью ресурса в высших эшелонах власти Свердловской области он монополизировал рынок железнодорожных перевозок строительных грузов. Ионин первым озвучил проблему с трибуны Заксобрания. Затем были организованы депутатские слушания, обращения в РЖД, ФАС, Следственный комитет, в ходе которых руководству СвЖД пришлось откровенно признать: проблема искусственного дефицита грузовых вагонов существует. А в ходе дебатов в прямом эфире Ионин открыто обвинял Мазуркевича в том, что он экономически заинтересовал руководство екатеринбургского филиала ФГК. В ответ предприниматель заявлял, что просто сдает свой офис ФГК на льготных условиях в аренду. Взамен имея «особое отношение». Мазуркевич писал в Заксобрание запросы о лишении депутата полномочий и подавал на него в суды, но дважды судебные разбирательства проиграл. Ионин даже заявлял об угрозах физической расправы.– Тогда я защищал крупных областных производителей строительных материалов Свердловской области, которые жаловались на искусственно созданный в регионе дефицит вагонов. Доходило до того, что им либо приходилось брать вагоны у Мазуркевича, либо они вообще не могли вывезти произведенную продукцию. Мазуркевич зарабатывал на этом сверхприбыли в виде наценки в 163 % к базовому тарифу РЖД. Тогда мы систему сломали и монополию разрушили. У меня до сих пор хранится благодарственное письмо от «Ураласбеста», Первоуральского рудоуправления, Режевского камнедробильного завода, «Щебня Полуночного», вздохнувших тогда свободно. Но сегодня мы видим попытку реванша железнодорожного лобби. Достаточно сказать, что в уходящем году «ТрансСибУрал» Мазуркевича получал от ФГК вагоны по 950 рублей в сутки, в то время как другие желающие должны были платить по рыночной стоимости от 2 тысяч рублей в сутки! Знакомая схема? Тогда вас не должно удивлять, что бенефициаром предприятия «Коноваловский рудник», переводившего людей в штат ФГК для ее формального увеличения, является именно господин Мазуркевич! При таких схемах и таких партнерах искренне считаю, что ФГК никогда не сможет нормально работать, пусть даже после сегодняшней огласки там полетит ряд начальственных голов, – предполагает представитель Свердловской области в федеральном парламенте.