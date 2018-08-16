Тунгусову указали на дверь?

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина решила приструнить депутатов-бездельников. Теперь они еженедельно обязаны писать отчеты о своей деятельности. Парламентарии жалуются, что придумать ничего не могут, голова кипит и больше одной строки написать они не в состоянии. Людмила Валентиновна, ознакомившись с отчетами, лишь сидела и качала головой, задумавшись о предназначении депутатов и их необходимости в системе власти, говорят слухмейкеры из её окружения.Поездка заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрея Кислицына вместе владельцами управляющей компании из Заречного на отдых, в разгар подготовки муниципалитетов к отопительному сезону, не стала для него уроком, несмотря на появившиеся публикации в СМИ. Кислицын собирается в ближайшее время вновь посетить южные края с друзьями-бизнесменами. На этот раз, по слухам, турецкий курорт Мармарис, где пройдут соревнования по одному из самых дорогих видов спорта — яхтовым гонкам. Так, на днях его якобы видели на яхте в Белоярском водохранилище, говорят слухмейкеры, добавляя, что Кислицын может и сам принять участие в гонках, в связи с чем сейчас готовится и приходит в форму.Высокопоставленные свердловские силовики внесены в обновленный кадровый резерв МВД. Среди них — замначальника регионального ГУ МВД Петр Кривегин, начальник Управления собственной безопасности областной полиции Валентин Зенков и начальник управления уголовного розыска главка Александр Мазаев. Все трое, отмечают слухмейкеры, на особом счету в Министерстве внутренних дел, а значит, и по службе в обозримом будущем их ожидает повышение.Так, например, Петра Кривегина «сватают» на должность главы ГУ МВД одного из регионов, при этом вышеупомянутым Валентину Зенкову и Александру Мазаеву якобы уже сделаны предложения о переезде. Согласия пока Кривегин не получил, несмотря на то, что Мазаеву, например, обещана должность начальника полиции.Вице-губернатор Свердловской области Владимир Тунгусов на днях, по слухам, посетил Москву, куда прилетел с несколькими увесистыми чемоданами. Поводом для столичного визита стала встреча с «кураторами» из Администрации Президента и обсуждение вопросов относительного его сохранения в системе власти. Поездка, шепчутся сплетники, закончилась неудачно — договориться Тунгусову не удалось, да и вернулся он без чемоданов. Ждем отставку?Екатеринбургские полицейские остались без государственных наград за безупречную службу в период проведения чемпионата мира по футболу, сообщают бывшие коллеги действующих сотрудников. Несмотря на то, что силовики работали по 6, а то и по 7 дней в неделю, их оставили почти ни с чем. Зато госнаградами были отмечены высокопоставленные сотрудники ГУ МВД области, хотя некоторые из них даже не выходили в «поля».Бывший начальник УМВД России по Екатеринбургу Игорь Трифонов, а ныне министр МВД Карачаево-Черкесии, пару недель назад посетил уральскую столицу. Цель визита достоверно не известна, но, по некоторой информации, он сделал предложение ряду своих экс-подчиненных о переезде на Северный Кавказ. Так, экс-начальник ОП № 15 Екатеринбурга Владимир Вдовик летом прошлого года согласился сменить место жительства и сначала был назначен руководителем УВД Черкесска, а в мае этого года его повысили до заместителя начальника полиции МВД по КЧР.В Свердловской области оказалась завалена программа по исполнению федерального закона о сборе и утилизации твердых бытовых отходов. Ответственные должностные лица оказались не готовы к новым вводным и крайне непрофессиональному подходу чиновников на местах, которым предстоит работать с региональными «мусорными» операторами. «В муниципалитетах творится ужас, никто ничего не знает, специалистов с должным уровнем подготовки там просто нет. Все идет к тому, что мусор просто начнут свозить на несанкционированные свалки», — пугают перспективами сплетники.В политических кругах обсуждают слухи о том, что список кандидатов от «Единой России» на выборах в гордуму Екатеринбурга может поредеть. От претендентов будут избавляться из-за пенсионной реформы. Точнее, от тех политиков, кто будет публично в своих выступлениях игнорировать эту тему, а тем более критиковать инициативу федеральной власти.Как сообщают слухмейкеры, такая директива пришла из Москвы и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уже донес ее до претендентов на мандаты депутатов на прошедшем недавно совещании. Говорят, угрозы были настолько сильными, что некоторые депутаты уже решили переделывать свои агитационные материалы.Другой претензией к кандидатам от «Единой России» стал их отказ использовать логотипы и название партии в своих агитационных материалах. Якобы только несколько одномандатников (которых похвалили отдельно) не боятся «замарать» себя «ЕР» после их поддержки пенсионной реформы на федеральном уровне.Слухмейкеры утверждают, что столь устрашающие претензии и угрозы о снятии неудивительны и они могут быть реально воплощены в жизнь. Главная причина в том, что Евгений Куйвашев намерен почистить ряды нелояльных к нему единороссов и освободить округа для «своих людей», идущих от других партий.Расклеивать агитационные материалы в Екатеринбурге стало небезопасно. Многие подрабатывающие этим граждане стали выходить на работу ранним утром. Причиной стало то, что на них объявлена настоящая охота.Сплетники рассказывают, что одна из партий наняла молодых ребят для борьбы с расклейщиками. Они должны не только срывать агитационные материалы и не позволять их расклеивать, но и постараться без криминала отбирать листовки.Уголовное дело по факту получения взятки за то, чтобы из базы данных федерального розыска был удален некий Агаев, одним из руководителей отдела полиции № 4 в Екатеринбурге отразится на всем без исключения начальствующем составе, говорят близкие к расследованию силовики. Одни пойдут обвиняемыми, других же понизят в должности или заставят написать рапорт об увольнении по собственному желанию.По данным источников, упомянутый Агаев — это вовсе не родственник авторитета Агаяра Агаева, это некий Эмиль Агаев, который проходит свидетелем по уголовному делу о вымогательстве, которое сейчас рассматривается Ленинским районным судом Екатеринбурга. Его объявляли в розыск то ли за сбыт наркотиков, то ли за дачу ложных показаний — данные собеседников расходятся.