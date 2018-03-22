Владимир Всемогущий. Свердловская версия



Фото с личной страницы Валентины Гофенберг в Фейсбуке

Показательная «закусь» между начальником УМВД по Екатеринбургу Сергеем Кулагиным и прокурором уральской столицы Светланой Кузнецовой на заседании городской думы и последующий медиаскандал в связи с «резиновой квартирой» были не более чем проверкой полковника на прочность.«Кулагина проверяют на выдержку, прощупывают почву, смотрят, на что он способен. Считается, что он справится, хотя первый блин оказался комом – он не смог достойно ответить на критику. У него есть один «залет», последствия которого могут оказать весьма серьезными, вплоть до увольнения, но историю могут и замять – он выгоден определенным кругам», – рассказывают слухмейкеры.По их мнению, в целом претензии к работе городской полиции у прокуратуры нет, есть претензии к вполне конкретному полицейскому – начальнику УМВД.Генеральный директор телекомпании «Резонанс» Евгений Губко написал заявление в региональный Следственный комитет с просьбой привлечь директора ЦПКиО Романа Шадрина. По мнению Губко, в действиях депутата гордумы Екатеринбурга, принимавшего участие в боевых действиях на территории Украины, усматриваются признаки преступления, предусмотренные ст. 359 УК РФ «Наемничество». Ожидается, что свой вердикт СКР вынесет в начале апреля.Прокурор Камышлова Денис Боровков может лишиться должности после проверки, инициированной областным надзорным ведомством. По слухам, на имя прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова поступила жалоба от Администрации Камышлова и местной думы. Депутаты и чиновники пожаловались на необоснованные регулярные проверки, которые практически парализуют деятельность органов местного самоуправления. По слухам, доводы, изложенные в жалобе, подтвердились.В Екатеринбург с проверкой приехали ревизоры из Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД. Столичные гости изучают документацию и анализируют деятельность коллег из областного УЭБиПК. Впрочем, приезд не вызвал опасений руководства свердловского полицейского главка – рассказывают, что проверка носит плановый характер и связана с проведением Чемпионата мира по футболу, матчи которого пройдут и в уральской столице.В ГУП СО «Газовые сети» (является одной из газораспределительных организаций области) шокированы замашками нового генерального директора Геннадия Вечканова, назначенного в конце января. По слухам, он ежедневно часами держит ключевых специалистов и руководителей подразделений у себя в кабинете на «совещаниях», вместо того, чтобы дать им возможность нормально работать.Практикуется, если верить словам сплетников, и практика повальных увольнений. В первой группе риска – опытные работники пенсионного и предпенсионного возраста, которым создают невыносимые условия работы. Вторая группа риска – специалисты, которые осмеливаются критиковать действия нового генерального директора. В планах нового руководства аттестация персонала, которая может привести к увольнению до половины всех работников.В продолжении темы по «Газовым сетям»: слухмейкеры шепчутся, что более половины всех совещаний отводится строительству одного объекта: котельной в Серове. Якобы ставится задача получить заказ без аукциона через введение режима ЧС, для этого оказывается давление на главу муниципального образования Елену Бердникову. Но заключение прямого контракта – это еще не цель, основное – добиться увеличения сметной стоимости на 150 млн. руб.Обсуждается также, что с приходом нового директора появилась информация о том, что строительные работы отныне будут проводиться не силами ГУП СО «Газовые сети», с привлечением коммерческой подрядной организации. То есть вместо того, чтобы дать шанс заработать самому государственному предприятию, эту возможность предоставят частникам. Совпадение ли – в марте прекращает работу Алапаевский строительный участок.Начальник отдела полиции №8 УМВД России по Екатеринбургу (обслуживает «южную часть Верх-Исетского района) Роман Кравченко готовится к переезду. Его кандидатура рассматривается в качестве основной на кресло начальника ОМВД по городу Сухой Лог, которое оказалось обезглавлено в январе после возбуждения уголовного дела в отношении местного руководителя.Свердловская область великолепно проголосовала на выборах президента России. Это отметили в Москве, восхитившись явкой и процентом проголосовавших за Владимира Путина. Вся заслуга и все лавры достались первому вице-губернатору Владимиру Тунгусову, который занимался выборами. После столь явной победы Москва ему выдала карт-бланш практически на любые решения.Первым шагом Владимира Тунгусова после президентских выборов стала отмена выборов главы Екатеринбурга. Они и сейчас носят формальный характер, но предлагается, что у граждан и это право отнимут, чтобы те не выбрали еще одного, якобы, оппозиционера.Причем договоренность об отмене выборов главы Екатеринбурга была достигнута еще до президентских выборов, поэтому мало кто из политиков отреагировал на столь значимое решение для города. Альтернативный проект, конечно, был подан в Заксобрание, но, как говорят слухмейкеры, это для проформы.Отмена выборов станет началом компании по удержанию власти в Екатеринбурге, которая в руках «коллективного Тунгусова» более десяти лет. Следующим шагом станут выборы в гордуму и отстранение от них кандидатов, которые могут помешать этим планам.Сотрудник отдела экономического планирования администрации Среднеуральска Василий Простов, по слухам, уволился из мэрии. Сплетники сообщают, что решение об увольнении было принято после публикации на «Вечерних ведомостях», в которой рассказывалось о нарушениях при проведении ярмарки в кинотеатре «Волна». Простов же был как раз ответственным за торговлю в администрации города.Глава Среднеуральска Владислав Козлов сделал неожиданное заявление. В интервью газете «Час Пик в Верхней Пышме» он заявил, дословно, следующее: «Знаете, как меня называли ребята из ОПС – законник». Что имел ввиду Козлов под законником? Человека, который с точки зрения сленгового выражения является вором в законе или гражданина, строго соблюдающего законы? Учитывая, что членов ОПС (любопытно, какую организацию он имел ввиду?) мэр называет по-дружески «ребятами», возникают весьма характерные вопросы к градоначальнику.Пиарщицу Валентину Гофенберг заставят ответить за свои слова. По слухам, решается вопрос о возбуждении в отношении нее нескольких уголовных дел – по факту клеветы и не только. Поводом послужили её публикации в социальных сетях, в которых Гофенберг позволяет себе распространять непроверенную и не соответствующую действительности информацию. Слухмейкеры отмечают, что возбуждение уголовных дел лишь дело времени. Фигурантом может стать и её напарник – главный редактор одного из информагентств.