Залежи отходов в районе поселка Калиновка под Екатеринбургом будут ликвидировать

13:00 | 13.01.2018

Проект по уничтожению отходов, предложенный Уралмашзаводом, был одобрен вчера на общественных слушаниях.



Дело в том, что «шламовые поля» (промышленные отходы металлургического комплекса), которые покрывают землю в 2,84 га в районе поселка Калиновка, являются побочным продутом деятельности Уралмашзавода советского и постсоветского периода.



Уралмашзавод разработал проект по рекультивации этой земли еще в 2010 году, при этом заручившись поддержкой Газпрома. В 2013 году был утвержден бюджет. Сегодня на рекультивацию планируется затратить порядка 12 млн. рублей.



Ранее проект не мог быть реализован из-за того, что дорога, ведущая к объекту, принадлежала другой компании, и ее владелец не хотел открывать проезд для тяжелой техники. Договориться с ним удалось только в 2016 году, но к тому моменту проект уже устарел, его пришлось дорабатывать.



Создание нового проекта рекультивации уже одобрено собственниками завода. Планируется, что к 20 июня 2018 года он будет полностью готов. Проект будут реализовывать в течение трех лет.



Фото: panoramio.com