Жители многоквартирника на Химмаше остались без связи

10:10 | 12.01.2018

Жители девятиэтажного многоквартирного дома на Химмаше остались без доступа к ТВ и Интернету вследствие пожара, который произошел сегодня ночью. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, в доме на улице Дагестанской повреждены телевизионные и интернет-провода в кабельном канале, протянутом с 2-го по 8-й этаж. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 8 человек личного состава. Пожар потушен в течение 5 минут.