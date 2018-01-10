Волейболистки «Уралочки» обыграли румынский «Бухарест» в матче Еврокубка

09:20 | 11.01.2018

Екатеринбургская волейбольная команда «Уралочка-НТМК» в домашнем матче обыграла румынский «Бухарест» со счетом 3:2. Встреча проходила в рамках 1/16 финала Кубка Европейской конфедерации волейбола.



Отметим, что по правилам победитель определяется по сумме двух матчей. В прошлой игре «Уралочка» всухую обыграла «Бухарест» со счетом 3:0.



«Домашний матч получился сложным. В гостевой игре почти не участвовала Бракочевич, а сегодня она блистала в нападении и на блоке. Сейчас она восстановилась после травмы и остается одним из сильнейших игроков Европы. Её подачи можно принимать втроем или даже вчетвером. Она — полкоманды. Полтора года назад от нас ушли 4 ведущих игрока, в минувшее межсезонье ушла пасующая. Откуда нам за столь короткие сроки брать новых игроков такого уровня?» — сказал главный тренер «Уралочки» Николай Карполь.



Следующий для «Уралочки» матч пройдет 13 января в рамках российской Суперлиги против действующего чемпиона страны — московского «Динамо».