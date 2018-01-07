За новогодние праздники в свердловском перинатальном центре появилось на свет 84 младенца

14:45 | 9.01.2018

За время новогодних праздников в свердловском областном перинатальном центре ОДКБ № 1 родилось 84 малыша. Первый в 2018 году ребенок появился на свет 1 января в 5:15 утра.



«Пока большая часть населения находилась на новогодних каникулах, медицинский персонал продолжал работать в своем обычном режиме, чтобы все пациенты были под чутким вниманием специалистов», — рассказал главный врач Областной детской клинической больницы № 1 Олег Аверьянов.



Все новорожденные и их мамы чувствуют себя хорошо, их уже выписали из больницы.





Фото: oboi-na-stol.com