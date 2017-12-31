Рубрика: Новости дня
16:01 | 6.01.2018
В канун Рождества ОМОН проверил более 30 храмов в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле
«Комплекс мероприятий по проверке и обследованию культовых сооружений проводится в целях обеспечения безопасности граждан во время богослужений в ночь на 7 января», - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии.
Напомним, что рождественские богослужения начнутся сегодня вечером и будут продолжаться в течение двух дней.
© «Вечерние Ведомости»
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