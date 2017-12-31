В канун Рождества ОМОН проверил более 30 храмов в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле

16:01 | 6.01.2018

В преддверии празднования Рождества взрывотехники и кинологи ОМОН Управления Росгвардии по Свердловской области обследовали более 30 православных храмов Екатеринбурга и Нижнего Тагила.



«Комплекс мероприятий по проверке и обследованию культовых сооружений проводится в целях обеспечения безопасности граждан во время богослужений в ночь на 7 января», - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии.



Напомним, что рождественские богослужения начнутся сегодня вечером и будут продолжаться в течение двух дней.