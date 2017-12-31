3 января Солнце будет максимально близко к Земле

21:36 | 2.01.2018

Уже завтра утром на Урале можно будет наблюдать наиболее крупный из возможных диск Солнца. В 8:00 наше светило будет на расстоянии 147 млн км, в то время как в июле, на максимальном удалении, оно составляет 152 млн км.



Размер солнечного диска меняется на протяжении полугода, что особенно заметно на фотографиях. Напомним, что этой ночью уральцы могли увидеть луну на максимально близком расстоянии от Земли.



Фото: мояоколица.рф