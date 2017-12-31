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Рубрика: Новости дня


21:36 | 2.01.2018

3 января Солнце будет максимально близко к Земле

Уже завтра утром на Урале можно будет наблюдать наиболее крупный из возможных диск Солнца. В 8:00 наше светило будет на расстоянии 147 млн км, в то время как в июле, на максимальном удалении, оно составляет 152 млн км.

Размер солнечного диска меняется на протяжении полугода, что особенно заметно на фотографиях. Напомним, что этой ночью уральцы могли увидеть луну на максимально близком расстоянии от Земли.

Фото: мояоколица.рф

Никита Пинжаков © «Вечерние Ведомости»

 


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