Перед Храмом на Крови появятся скульптуры, посвященные царской семье

16:07 | 17.12.2017

В рамках Международного фестиваля «Вифлеемская звезда» ледовые скульптуры появятся перед Храмом на Крови. Известно, что в этом году фестиваль будет посвящен царской семье.



Двенадцатый ежегодный праздник ледовой скульптуры пройдёт с 2 по 7 января на площадке перед Храмом на Крови. По информации пресс-службы Екатеринбургской епархии, в этом году главными темами фестиваля будут «Рождество Христово», «Праздник Рождества Христова в семье Государя Николая II», «100-летие духовного подвига Святых Царственных Страстотерпцев и новомучеников Церкви Русской» и «1943 г. Великий перелом».



Создание ледяных фигур начнется уже во второй декаде декабря. Подведение итогов фестиваля состоится 7 января. Также на конкурсе ожидаются мастера ледовой скульптуры из Москвы, Иркутска, Твери, Новосибирска, Архангельска, а также с Украины и из Казахстана.



Фото: Илья Родионов