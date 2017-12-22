Цифровое равенство: за два года Интернет пришел в дома 50 тысяч уральских сельских жителей

14:15 | 15.12.2017

За время реализации федеральной программы по устранению цифрового неравенства, с 2015 по 2017 год, более 50 тысяч жителей малых сел и деревень Свердловской области получили доступ к сети Интернет, об этом рассказал директор департамента информатизации и связи региона Алексей Рукавишников.



Так, новая точка доступа запущена в поселке Горный Каменского района.



«На территории Каменского района строительство по программе устранения цифрового неравенства полностью завершится до конца года. Надеюсь, что теперь поселки и села Богатенково, Горный, Кодинка, Кремлевка, Ленинский и другие получат дополнительный импульс для развития. Их жители смогут быть в курсе последних событий, разнообразить свой досуг и более активно участвовать в общественно-политической жизни Свердловской области. В том числе получать более трех с половиной тысяч государственных и муниципальных услуг в электронном виде через портал gosuslugi.ru», — отметил Алексей Рукавишников.



На конец текущего года в регионе должны работать 139 точек доступа, установленных в населенных пунктах, где проживает от 250 до 500 человек. Уже полностью введены в эксплуатацию точки доступа в Артинском, Байкаловском, Богдановичском, Режевском, Таборинском, Тавдинском, Туринском районах. Своей очереди ждут населенные пункты Ачитского, Белоярского, Красноуфимского, Сухоложского, Сысертского и Талицкого районов.





Фото: fb.ru