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22:37 | 23.03.2019

Фото: скриншот с Instagram Сергея Безрукова

Российский актёр Сергей Безруков назвал противников храма-на-драме «безбожниками» и порекомендовал им «подумать о своей душе»

Известный российский актёр Сергей Безруков жёстко ответил в своём Instagram противникам строительства собора святой Екатерины, который хотят построить на месте сквера у Драмтеатра. Защитникам рекреационной территории «второй Есенин» заявляет: «Вы совсем спятили?!?!?! В 1930 году снесли 8 храмов…безбожники!!!!!» (орфография и пунктуация автора сохранены, – Прим. ред.). Сам артист принимал участие в молебне за храм в Екатеринбурге.

Резкое высказывание Безруков оставил на своей странице в Instagram из-за вновь поднявшейся протестной волны после воскресного молебна о торжестве православия во всём мире и благополучного строительства собора. Так, актёр парирует: «Опомнитесь! Это собор вашей небесной покровительницы! Вы совсем спятили?!» — недоумевает артист.



Он сравнил противников храма Екатерины с советскими «безбожниками», которые взрывали церкви. «В 1930 году снесли 8 храмов. Безбожники! И теперь вы?!» — отметил Безруков. Актёр также заявил, что противники храма «совсем потеряли божий страх». Безруков посоветовал протестующим «подумать о своей душе» и добавил, что ему их «жаль».

Он добавил, что сквер, против вырубки которого выступают противники строительства храма, частично сохранится. «Я видел проект, и сквер сохранится, и деревья останутся, и собор будет потрясающий!» — объяснил Безруков. «Это будет одно из самых красивых мест вашего города!» — резюмировал актер.

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


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