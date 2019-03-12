В Екатеринбурге стартовал турнир по дзюдо «Большой шлем»

16:57 | 15.03.2019

фото: группа турнира в соцсетях

В Екатеринбурге стартовал международный турнир по дзюдо «Большой шлем». Соревнования проходят во Дворце игровых видов спорта. Участие в них примут 403 дзюдоиста из 48 стран. Россию представят 56 спортсменов, трое из них екатеринбуржцы: Сахават Гаджиев, Наталья Голомидова и Яна Полякова.



Сегодня проходят первые поединки, а завтра состоится официальная церемония открытия. Турнир продлится до 17 марта включительно.



Учитывая, что в следующем году в Токио пройдут летние Олимпийские игры, участие в таких турнирах как «Большой шлем» особенно важно для спортсменов: дзюдоисты имеют возможность улучшить свои позиции в рейтинге. Кроме того, победителей ждут денежные премии.