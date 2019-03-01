Попытка №4. Деньги, собранные свердловчанами на капремонт, хотят отдать казначейству

15:46 | 12.03.2019

Министерство финансов Свердловской области прорабатывает вопрос по переводу денежных средств, собираемых с собственников квартир за капитальный ремонт многоквартирных домов, со счетов в банках - в казначейство. Это уже четвертая попытка регионального Минфина перенаправить денежные потоки свердловчан в своих интересах.



Как сообщает депутат Государственной думы РФ Дмитрий Ионин, ранее такие попытки предпринимали трижды - в мае 2014 года, в феврале 2016 года и сентябре 2018 года. Каждый раз этот процесс останавливал широкий общественный резонанс.



«Все же понимают, что если государство что-то забирает у людей, пусть даже временно, обратно это будет получить крайне проблематично. Еще одна проблема, что, если это произойдет, на деньги Фонда содействия капремонту перестанут начисляться проценты. Ежегодно это - порядка 170 миллионов рублей! А это полный капремонт 15 многоквартирных домов или полная замена 80 лифтов ежегодно!», – приводит аргументы парламентарий.



По его словам, у Минфина велик соблазн закрыть платежами капремонта дефицит бюджета Свердловской области.



«Минфин намерен использовать эти деньги по своему усмотрению: в случае возникновения дефицита на других статьях переводить народные сборы - туда. Насколько мне известно, Минфин сегодня прорабатывает этот вопрос с Управлением федерального казначейства в Свердловской области. И нельзя допустить, чтобы потребности чиновников привели к сокращению программы капремонта у нас в области», – говорит Дмитрий Ионин.



Депутат направил соответствующее обращение на имя губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.