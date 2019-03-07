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11:13 | 10.03.2019

Фото: Национальная служба санитарной авиации

На вертолёте доставили в больницу Екатеринбурга: в Свердловской области на девочку упало стекло

В минувшую пятницу, 8 марта, в Свердловской области из города Тугулым в Екатеринбург на вертолёте доставили 10-летнюю девочку, на которую упало стекло. В результате ЧП ребёнок получил серьезное колото-резанное ранение и кровотечение. Понадобилось переливание крови.

В момент происшествия девочка находилась дома вместе с подругой. Мама сняла с мебельной стенки стеклянные полки и предупредила об этом своего ребёнка. Когда женщина ушла в другую комнату, прозвучал детский крик.

Как сообщает глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, ничего криминального в инциденте нет. Девочка растёт в благополучной семье. В настоящее время мама вместе с ребёнком находится в детской городской больнице №9. Все причины случившегося устанавливаются.

На вертолёте доставили в больницу Екатеринбурга: в Свердловской области на девочку упало стекло

Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»

 


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