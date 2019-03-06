Российскую программу мирового тура группа Scorpions начнёт с Екатеринбурга

10:30 | 8.03.2019

Фото: ЕТВ

Легендарная немецкая рок-группа Scorpions готовится к концертам в России. В рамках мирового тура Crazy World музыканты посетят пять российских городов, а начнут с Екатеринбурга. Организаторы гастролей - компании SAV Entertainment и PMI Show – сообщили, что предстоящие гастроли станут вторыми в рамках мирового тура Crazy World.



Российскую часть тура музыканты откроют в Екатеринбурге 31 октября, затем 3 ноября Scorpions выступят в Краснодаре. Шоу в Москве пройдет 5 ноября на «ВТБ Арене», а в Санкт- Петербурге - 7 ноября в Ледовом дворце. 10 ноября музыкантов ждут в Воронеже, после чего в из графике значатся Киев и Минск.



Напомним, мировое турне Crazy World стартовало в 2017 году. В рамках тех гастролей группа также посетила Екатеринбург.

