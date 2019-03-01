Новости дня
22:15 | 3.03.2019
Фото: news.ivest.kz
Снег, дождь и плюсовая температура: погода в Екатеринбурге на предстоящей неделе
Завтра, 4 марта, днём температура воздуха составит -6°С...-9°С. Ночью ожидается до -11°С. Облачно, осадки в виде снега.
Во вторник, 5 марта, днём потеплеет до -5°С, преимущественно солнечно. Ночью температура воздуха достигнет отметки -9°С. Облачно.
В среду, 6 марта, ожидается плюсовая температура: днём до +3°С, ночью до +2°С. Облачно. Возможны осадки в виде дождя.
В четверг, 7 марта, вновь пойдёт снег. Похолодает до -5°С днём и до -10°С ночью.
В пятницу, 8 марта, днём ожидается температура воздуха -4°С...-7°С, преимущественно солнечно. Ночью похолодает до -6°С, и пойдёт снег.
В субботу, 9 марта, вновь начнутся потепления: днём ожидается до -1°С, ночью - до 0°С. Облачно, осадки в виде снега.
В воскресенье, 10 марта, температура воздуха достигнет отметки +2°С и в течение дня похолодает только до -1°С. Переменная облачность.
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
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