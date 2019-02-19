Евгений Куйвашев провел торжественный прием для офицеров и ветеранов военной службы

Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на торжественном приеме поздравил с Днем защитника Отечества офицеров и ветеранов военной службы.«Мы воспринимаем День защитника Отечества как призыв всему обществу сплотиться, чтобы защитить интересы, незыблемые духовно-нравственные и культурные ценности России, обеспечить государству экономический рост и социальное благополучие. Низкий поклон ветеранам и огромная благодарность тем, кто сегодня укрепляет обороноспособность государства, честно исполняет воинский долг и стоит на страже мирной жизни, кто обеспечивает общественную безопасность и правопорядок, предотвращает угрозы терроризма и экстремизма, кто приходит на помощь уральцам в чрезвычайных ситуациях», - сказал губернатор.Кроме того, военнослужащие и ветераны получили награды. Так, знаками отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении» награждены представитель организации «Инвалиды войны» Игорь Игнашин и председатель местной Октябрьской районной общественной организации инвалидов войны в Афганистане и Чечне Игорь Ларионов.Уральских военных также поздравили командующий Уральским округом войск Росгвардии Александр Попов, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, председатель Свердловской областной организации ветеранов Юрий Судаков и другие.