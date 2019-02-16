Новости дня
11:57 | 18.02.2019
rostovgazeta.ru
На Среднем Урале из-за неисправности пункта весогабаритного контроля отменят более 400 штрафов ГИБДД
Как стало известно, в период с декабря 2017 года по июнь 2018 года на 346-м километре трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов на основании данных автоматического пункта весогабаритного контроля вынесено 411 постановлений о привлечении предпринимателей к административной ответственности. Минимальный размер штрафа составил 150 тысяч рублей. Установлено, что пункт весогабаритного контроля был неисправен, поэтому штрафы должны быть отменены.
Сейчас работа автоматического пункта весогабаритного контроля приостановлена. Предпринимателям вернут уплаченные по штрафам деньги. 320 постановлений ГИБДД уже отменены.
© «Вечерние Ведомости»
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