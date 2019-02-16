На Среднем Урале из-за неисправности пункта весогабаритного контроля отменят более 400 штрафов ГИБДД

11:57 | 18.02.2019

rostovgazeta.ru

В Свердловской области выявлено более 400 случаев незаконного привлечения к административной ответственности Госавтоинспекцией, об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.



Как стало известно, в период с декабря 2017 года по июнь 2018 года на 346-м километре трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов на основании данных автоматического пункта весогабаритного контроля вынесено 411 постановлений о привлечении предпринимателей к административной ответственности. Минимальный размер штрафа составил 150 тысяч рублей. Установлено, что пункт весогабаритного контроля был неисправен, поэтому штрафы должны быть отменены.



Сейчас работа автоматического пункта весогабаритного контроля приостановлена. Предпринимателям вернут уплаченные по штрафам деньги. 320 постановлений ГИБДД уже отменены.