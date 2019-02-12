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20:19 | 15.02.2019

Бывший вице-мэр Белоярки предстанет перед судом по делу двухлетней давности

Уголовное дело в отношении бывшего вице-мэра Белоярки по ЖКХ Сергея Прохоренко, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ) повторно направлено для рассмотрения в Белоярский районный суд. Экс-чиновнику грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Дата заседания пока не назначена, председательствовать на процессе будет судья Надежда Курбатова, которая ранее выносила приговор руководителю муниципального казенного учреждения «Отдел капительного строительства, газификации и ЖКХ» администрации Белоярского городского округа Сергею Вшивкову.

Напомним, что 5 июня 2017 года Белоярский райсуд вынес приговор в отношении Прохоренко, согласно которому он был признан виновным в получении взятки, ему было назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы со штрафом в размере 233 миллионов рублей. В декабре 2017 года Свердловский областной суд отменил приговор и направил уголовное дело на новое рассмотрение иным составом суда.

6 февраля 2018 года Белоярский райсуд принял решение вернуть материалы уголовного дела в межрайонную прокуратуру, обосновав свое решение тем, что со стороны органа предварительного расследования допущены существенные нарушения требований УПК РФ. На тот момент Белоярскую межрайонную прокуратуру возглавлял Александр Щибрик, и дело фактически «застряло» в надзорном ведомстве. В июле 2018 года межрайонную прокуратуру возглавил Генрих Гулиев, при котором дело сдвинулось с «мертвой» точки – он не был никак связан с местными элитами (с января 2015 года Гулиев находился в должности заместителя прокурора Кировского района Екатеринбурга), что в его деятельности позволяет более тщательно защищать государственные интересы.

© «Вечерние Ведомости»

 


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