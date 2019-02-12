В 2018 году на Среднем Урале за коррупцию осудили 278 человек

15:40 | 15.02.2019

toprunews.com

В прошедшем 2018 году суды Свердловской области рассмотрели 270 уголовных дел коррупционной направленности. 278 человек осуждены, 13 оправданы. Минимальная сумма взятки составила 200 рублей, максимальная – 2,5 млн рублей.



Как отметили в пресс-службе Свердловского облсуда, коррупционные преступления составляют не более 2 % от общего количества уголовных дел. Чаще всего – примерно 35% - это мошенничество, хищение или растрата, совершенные с использованием служебного положения. Далее идут мелкое взяточничество и получение взятки.