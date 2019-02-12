В Нижнем Тагиле произошел пожар в детском доме на Красногвардейской

Сегодня утром произошел пожар в спальном корпусе Нижнетагильского детского дома-школы на улице Красногвардейской.Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера службы пожаротушения в 09:54. В это время большинство детей находилось в учебном корпусе. Из спального корпуса эвакуировали 17 человек, из них 11 детей. К счастью, никто не пострадал.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, пожар возник в одной из спальных комнат на втором этаже. Большая горючая загрузка способствовала распространению огня на смежное помещение игровой комнаты. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.«Площадь пожара составила 24 кв.м. В течение 40 минут пожарные справились с огнем. В тушении пожара были задействованы 9 единиц пожарно-спасательной техники, 26 человек личного состава», - сказали в пресс-службе.