Госжилстройнадзор напоминает свердловским УК о необходимости почистить крыши от снега и наледи

15:00 | 13.02.2019

gagarinskiymedia.ru

Из-за снегопадов и резких перепадов температур в Екатеринбурге и других населенных пунктах на крышах домов образовались снежные навесы и наледи, угрожающие жизни и здоровью людей. Госжилстройнадзор призывает управляющие компании почистить крыши во избежание несчастных случаев.



Напомним, что ответственность за чистку крыш, балконов и козырьков над подъездами лежит на УК. Однако, если жильцы самовольно установили конструкции (такие как козырьки, эркеры, балконы, лоджии и пр.), ответственность лежит на них.