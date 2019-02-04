11 свердловчан, состоящих на учете у психиатра, лишены водительских прав

11:30 | 7.02.2019

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В Туринском городском округе Свердловской области по требованию прокуратуры 11 граждан лишены права управления транспортными средствами. Основанием стали медицинские противопоказания: все 11 человек состоят на учете у врача-психиатра с различными диагнозами, в том числе с психическими расстройствами.



«Нахождение за рулем лиц, не соответствующих медицинским критериям, предъявляемым законодательством, создает реальную угрозу безопасности дорожного движения, причинения вреда здоровью других граждан, является одной из причин дорожно-транспортных происшествий», - отмечают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.